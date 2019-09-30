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GÜNDEM ÖZETİ / 30 Eylül 2019

Ali Palabıyık, CSKA Moskova-Espanyol maçını yönetecek

İSTANBUL (AA) - FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nun 2. haftasında Rusya'nın CSKA Moskova ile İspanya'nın Espanyol takımları arasında yapılacak maçta düdük çalacak.Başkent Moskova'daki CSKA...

Spor 30.09.2019, 13:05 30.09.2019, 13:18
Ali Palabıyık, CSKA Moskova-Espanyol maçını yönetecek

İSTANBUL (AA) - FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nun 2. haftasında Rusya'nın CSKA Moskova ile İspanya'nın Espanyol takımları arasında yapılacak maçta düdük çalacak.

Başkent Moskova'daki CSKA Arena'da 3 Ekim Perşembe günü saat 19.55'te başlayacak müsabakada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mehmet Cem Satman yapacak.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Ali Palabıyık #CSKA Moskova #Espanyol #futbol #H Grubu #hakem #moskova #UEFA Avrupa Ligi
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