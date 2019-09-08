Ali Palabıyık, Karadağ-Çekya maçını yönetecek





İSTANBUL (AA) - UEFA, FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık'ı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri A Grubu'nda yapılacak Karadağ-Çekya maçında görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ali Palabıyık, Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki Gradski Podgorica Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada düdük çalacak.

Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.



