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Allahyar Sayyadmanesh, İstanbulspor'a kiralandı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, Allahyar Sayyadmanesh'in İstanbulspor'a kiralandığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Allahyar Sayyadmanesh 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'a...

Spor 02.09.2019, 16:35
Allahyar Sayyadmanesh, İstanbulspor'a kiralandı


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, Allahyar Sayyadmanesh'in İstanbulspor'a kiralandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Allahyar Sayyadmanesh 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'a 1 yıllığına kiralanmıştır. Oyuncumuza başarılar dileriz." denildi.

#Allahyar Sayyadmanesh #fenerbahçe #futbol
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