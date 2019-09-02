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Allahyar Sayyadmanesh, İstanbulspor'a kiralandı
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, Allahyar Sayyadmanesh'in İstanbulspor'a kiralandığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Allahyar Sayyadmanesh 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'a...
Spor 02.09.2019, 16:35
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Allahyar Sayyadmanesh 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'a 1 yıllığına kiralanmıştır. Oyuncumuza başarılar dileriz." denildi.
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