Alman yüzücüler olimpiyat için Erzurum'da kulaç atıyor

ERZURUM (AA) - YUNUS HOCAOĞLU - Almanya Yüzme Milli Takımı, uluslararası yarışlar ve 2020 Tokyo Olimpiyatları için Erzurum'da güç depoluyor.

Yerli spor kulüplerinin bireysel ve takım sporlarında güç depolamak için tercih ettiği Erzurum, yabancı sporcuların da yaz kamplarının vazgeçilmez adreslerinden biri olmaya devam ediyor.

Kış aylarında kayak sporuna gönül veren yerli ve yabancı turistleri Palandöken Kayak Merkezi'nde ağırlayan Erzurum, yazın da serin hava, kolay ulaşım, lüks otel ve yüksek rakım avantajıyla yurt dışından sporcuların güç depolama merkezi haline geldi.



Kentin bu güzel imkanlarını fırsat bilen Almanya Yüzme Milli Takımı, Glasgow'da yapılacak Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda başarılı olmak için Erzurum'da kulaç atıyor.

Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı tam olimpik yüzme havuzu olma özelliğini taşıyan tesiste kampa giren Alman Yüzme Milli Takımı, 13 sporcusuyla çalışarak müsabakalarda derece almak istiyor.

Almanya Yüzme Milli Takım Antrenörü Christian Hirschmann yönetiminde çalışan yüzücüler, Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası ve diğer uluslararası müsabakaların ardından 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmayı hedefliyor.

Antrenör Christian Hirschmann, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci kez Erzurum'a kamp yapmaya geldiklerini söyledi.

Bu kampın ardından bir kez daha kente geleceklerini belirten Hirschmann, "Erzurum'da bize çok iyi davranıyorlar. İnsanlar, havuz, otel çok iyi ve insanları bize yardımcı oluyorlar. Bu yüzden burayı seçtik ve buraya gelmeye devam edeceğiz." dedi.

Hirschmann, bu sene Avrupa'da yarışacaklarını ifade ederek, "Önce Glasgow'da yapılacak Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası için hazırlanıyoruz ama sonraki hedefimiz 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları olacak. Takımda 5 farklı ülkeden yüzücüler ve hepsi aynı standartlarda çalışmalarına devam ediyor." diye konuştu.

Antrenmanlarına 13 sporcu ile devam ettiklerini dile getiren Hirschmann, şöyle konuştu:

"Bu sporculardan 8'i olimpiyatlarda bize katkı verecek. Olimpiyatlarda 8 kişiden 8 final yapmak istiyoruz ve 2 madalya alırsak hedefimize ulaşmış olacağız. Bütün sporcularım profesyonelce çalışıyor ve bütün gün sadece yüzmeyi düşünüyor. Yüzmek onlar için iş gibi. Takımın performansı çok iyi."





- "Yükseklik kampı sporcu için çok önemli"





Yükseklik kampının sporcular için çok önemli olduğunu vurgulayan Hirschmann, müsabakalarda başarılı olmalarının kendilerine bağlı olduğunu kaydetti.

Hirschmann, sözlerini şöyle tamamladı:



"Erzurum'da bize yardımcı oldukları için problem görmüyoruz. Yükseklik kampı sporcu içi çok önemli. Bize de performansımızı daha da geliştirebilirsek diğer yüzücüler de buraya gelecektir diye düşünüyorum. Buraya Avustralya'dan hoca geldi baktı belki onların da gelme ihtimali olur. Biz sezona böyle başlıyoruz ve bir kere daha geleceğiz. Kendimizi böyle geliştiriyoruz. Bu da bizim performansımızı önemli oranda artırıyor. Buraya gelen sporcular iyi sonuçlar alırsa Erzurum bunun bir parçası olacaktır."