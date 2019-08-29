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Almanya'nın aday kadrosu açıklandı

- Almanya A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda ve Kuzey İrlanda ile oynayacağı karşılaşmalarının aday kadrosunda Türk asıllı futbolcular İlkay Gündoğan ve Emre Can da yer aldı

Spor 29.08.2019, 14:33
Almanya'nın aday kadrosu açıklandı


BERLİN (AA) - Almanya A Milli Futbol Takımı'nın, Hollanda ve Kuzey İrlanda ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Almanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda Hollanda ile 6 Eylül’de Hamburg’da, 9 Eylül’de de Belfast'ta Kuzey İrlanda ile karşılaşacak A Milli Takım'ın 22 kişilik aday kadrosu belirlendi.

Açıklamada, teknik direktör Joachim Löw'ün Freiburg takımında forma giyen Luca Waldschmidt’i ilk kez aday kadroya aldığı belirtildi.

Löw, Juventus’ta forma giyen Emre Can ile Manchester City'de oynanan İlkay Gündoğan’ı da kadroya çağırdı. Emre Can en son 2018’in Ekim ayında aday kadroda yer almıştı.

Almanya A Milli Takımı'nın aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Manuel Neuer (Bayern Münih), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Bernd Leno (Arsenal)

Savunma: Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Marcel Halstenberg, Lukas Klostermann (Leipzig), Nico Schulz (Borusssia Dortmund), Niklas Stark (Hertha Berlin), Niklas Süle (Bayern Münih), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Orta saha: Julian Brandt (Borussia Dortmund), Emre Can (Juventus), Serge Gnabry, Leon Goretzka, Joshua Kimmich (Bayern Münih), İlkay Gündoğan (Manchester City), Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Jonas Hector (Köln) Toni Kroos (Real Madrid),

Forvet: Marco Reus (Borussia Dortmund), Timo Werner (Leipzig), Luca Waldschmidt

#aday kadro #Alman A Milli Futbol Takımı #Emre Can #İlkay Gündoğan
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