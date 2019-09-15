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Altay seriye bağladı
TFF 1. Lig’de deplasmanda Boluspor’u deviren Altay, sezonun ilk üst üste galibiyetine imza attı. Siyah-beyazlılar, yenilmezlik serisini de 3 maça çıkardı.
Spor 15.09.2019, 12:17
TFF 1. Lig’de deplasmanda Boluspor’u deviren Altay, sezonun ilk üst üste galibiyetine imza attı. Siyah-beyazlılar, yenilmezlik serisini de 3 maça çıkardı.
TATOS SİFTAH YAPTI
Boluspor karşısında 50. dakikada fileleri havalandıran Altay’ın Yunan yıldızı Andreas Tatos, bu sezon ilk golünü kaydetti. Geçen sezon devre arasında Elazığspor’dan gelen deneyimli orta saha oyuncusu bu sezonun siftahını Bolu’da yaparken, karşılaşmanın ilk golünü kaydeden Putsila ise bu sezon gol sayısını 2’ye çıkardı. Tecrübeli oyuncu bu sezon 2-2 sona eren İstanbulspor karşılaşmasında da fileleri havalandırmıştı.(Tolga Tahçı/İHA)
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