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Alternatif Bank Private Banking’den binicilik sporuna destek

- Alternatif Bank Private Banking, 4-8 Eylül tarihleri arasında 11 Balkan ülkesinin katılımıyla Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleşecek Engel Atlama Balkan Şampiyonası’na sponsorlar arasında yer alarak destek veriyor

Spor 02.09.2019, 10:03
Alternatif Bank Private Banking’den binicilik sporuna destek

İSTANBUL(AA) - Alternatif Bank Private Banking, fiziksel, sosyal ve psikolojik anlamda sayısız fayda sunan, insan ve hayvan birlikteliğinin anlam bulduğu değerli spor branşlarından biri olan binicilik sporuna destek sunuyor.

Alternatif Bank'tan yapılan açıklamaya göre, ülkemizde düzenlenen kıymetli organizasyonlardan biri olan ve Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından 4-8 Eylül tarihlerinde Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleştirilecek Engel Atlama Balkan Şampiyonası, yıldız sporculara uluslararası düzeyde tecrübe kazandırırken, her yaştan katılımcılara ve özellikle çocuklara hayvan sevgisini aşılayan yanıyla öne çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Şimşek, tarihi çok eskilere dayanan ve kültürümüzde önemli bir yere sahip, insan ve hayvan sevgisinin anlam bulduğu, estetik, güven, uyum ve birlikten doğan gücün önemli yansımalarından biri olan binicilik sporunu desteklemekten mutluluk uyduklarını belirterek, "Alternatif Bank olarak, bu yıl Türkiye dâhil 11 Balkan ülkesinin katılımıyla gerçekleşecek, Engel Atlama Balkan Şampiyonası’nın ülke tanıtımımıza katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Binicilikte Balkan ülkelerini bir araya getiren şampiyonada, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Moldova, Romanya, Slovenya, Sırbistan ve Türkiye’den 300 sporcu ve 440 at yarışacak.

#Alternatifbank #Atlı Spor #Yeşim Şimşek
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