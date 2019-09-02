Alternatif Bank Private Banking’den binicilik sporuna destek
- Alternatif Bank Private Banking, 4-8 Eylül tarihleri arasında 11 Balkan ülkesinin katılımıyla Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleşecek Engel Atlama Balkan Şampiyonası’na sponsorlar arasında yer alarak destek veriyor
İSTANBUL(AA) - Alternatif Bank Private Banking, fiziksel, sosyal ve psikolojik anlamda sayısız fayda sunan, insan ve hayvan birlikteliğinin anlam bulduğu değerli spor branşlarından biri olan binicilik sporuna destek sunuyor.
Alternatif Bank'tan yapılan açıklamaya göre, ülkemizde düzenlenen kıymetli organizasyonlardan biri olan ve Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından 4-8 Eylül tarihlerinde Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleştirilecek Engel Atlama Balkan Şampiyonası, yıldız sporculara uluslararası düzeyde tecrübe kazandırırken, her yaştan katılımcılara ve özellikle çocuklara hayvan sevgisini aşılayan yanıyla öne çıkıyor.
Binicilikte Balkan ülkelerini bir araya getiren şampiyonada, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Moldova, Romanya, Slovenya, Sırbistan ve Türkiye’den 300 sporcu ve 440 at yarışacak.
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