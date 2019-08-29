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Altınordu, Ufuk Budak'ı transfer etti
İZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, en son Boluspor'da forma giyen Ufuk Budak'ı kadrosuna dahil etti.Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, Ufuk Budak'la 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.Açıklamada görüşlerine...
Spor 29.08.2019, 09:36
İZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, en son Boluspor'da forma giyen Ufuk Budak'ı kadrosuna dahil etti.
Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, Ufuk Budak'la 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Altınordu'nun Engin Bekdemir, Ersel Aslıyüksek ve Yasin Ozan'ın ardından dördüncü transferi olan Almanya doğumlu 29 yaşındaki sol bek, Türkiye kariyerinde Eskişehirspor, Gazişehir Gaziantep, Kayserispor, Manisaspor, Samsunspor ve geçen sezon Boluspor'da mücadele etti.
Öte yandan geçen sezon Niğde Anadolu'da kiralık olarak oynayan Musa Caner Aktaş'ın, TFF 2. Lig ekibi Hekimoğlu Trabzon’a transfer olduğu belirtildi.
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