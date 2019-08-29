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Altınordu, Ufuk Budak'ı transfer etti

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, en son Boluspor'da forma giyen Ufuk Budak'ı kadrosuna dahil etti.Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, Ufuk Budak'la 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.Açıklamada görüşlerine...

Spor 29.08.2019, 09:36
Altınordu, Ufuk Budak'ı transfer etti
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İZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, en son Boluspor'da forma giyen Ufuk Budak'ı kadrosuna dahil etti.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, Ufuk Budak'la 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ufuk Budak, Altınordu'nun belli bir sisteme sahip olduğunu belirterek, "Böyle bir organizasyonun içinde yer alacağım için kendimi şanslı görüyorum. Altınordu formasıyla Süper Lig’e yükselme heyecanı yaşamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Altınordu'nun Engin Bekdemir, Ersel Aslıyüksek ve Yasin Ozan'ın ardından dördüncü transferi olan Almanya doğumlu 29 yaşındaki sol bek, Türkiye kariyerinde Eskişehirspor, Gazişehir Gaziantep, Kayserispor, Manisaspor, Samsunspor ve geçen sezon Boluspor'da mücadele etti.

Öte yandan geçen sezon Niğde Anadolu'da kiralık olarak oynayan Musa Caner Aktaş'ın, TFF 2. Lig ekibi Hekimoğlu Trabzon’a transfer olduğu belirtildi.

#Altınordu #futbol #tff 1. lig #transfer #Ufuk Budak
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