Son Dakika
"Ya Sıfır karbon Ya Sıfır Gelecek" eylemi
GÜNDEM ÖZETİ / 18 Eylül 2019
Söke’de Maden Tırı Alev Alev Yandı
Ardahan’da ölüm kavşağı tehlike saçıyor
Şampiyonlar Ligi’nde grup maçları başladı
Barış Telli, Avrupa Spor Haftası’na katıldı
Elif Su için soruşturma iznini bekliyorlar
Dağlık alanda kaybolan İngiliz turist ekipleri alarma geçirdi
Yavru 4 köpeği çuvala koyup kuyuya attılar
Usta ile operatörün kavgası cinayetle bitti

Amatör kümeden Süper Lig’e

Kayseri Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Yahyalıspor forması giyen Suriyeli oyuncu Hael Al Badri, Lübnan Süper Lig ekiplerinden AC Tripoli takımına transfer olarak profesyonelliğe adım attı.

Spor 18.09.2019, 09:10 18.09.2019, 09:22
Amatör kümeden Süper Lig’e
banner63

Kayseri Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Yahyalıspor forması giyen Suriyeli oyuncu Hael Al Badri, Lübnan Süper Lig ekiplerinden AC Tripoli takımına transfer olarak profesyonelliğe adım attı.

Geçtiğimiz sezon Kayseri Süper Amatör Küme’de şampiyon olan Yahyalıspor’un Suriyeli orta saha oyuncusu Hael Al-Badri, uzun süren görüşmeler sonrasında Lübnan Süper Ligi ekiplerinden AC Tripoli takımı ile sözleşme imzaladı. İç savaş öncesinde Suriye’nin Tishreen takımında forma giyen ve ülkesinin U-21 Milli takımının formasını terleten Hael Al-Badri, 2017 yılında Kayseri amatör küme takımlarından Yahyalıspor’a transfer olmuştu. Burada sergilediği başarılı futbol ile dikkat çeken Suriyeli oyuncu takımının şampiyonluğunda önemli bir rol oynadı. 1994 doğumlu oyuncu orta saha ve kanatlarda görev yapıyor.

Türkiye’de çok güzel günler geçirdiğini dile getiren Hael Al Badri, "Türkiye ve Yahyalı benim her zaman ikinci evim olacak. Özellikle transferimin gerçekleşmesinde büyük kolaylık gösteren Yahyalıspor Kulüp Başkanı Sedat Koyuncu’ya teşekkür ediyorum. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerine iyi niyetli çabaları için minnettarım. Lübnan Süper Ligi’nde elimden gelenin en iyisini yapacağım. Yabancı olmadığım bir lig" dedi.

AC Tripoli takımı, 12 takım ile oynanan Lübnan Süper Ligi’ni geçtiğimiz sezon 23 puan ile 8. sırada tamamladı. Trablus şehrinin takımı olan mavi-beyazlılar maçlarını 22 bin seyirci kapasiteli Tripoli Muncipal Stadı’nda oynuyor. Lübnan Ligi bu hafta sonu oynanacak maçlar ile başlayacak.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Kayseri Bölgesel Amatör Lig #süper lig #amatör küme
Yorumlar (0)
14°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 18 Eylül 2019
İmsak 05:00
Güneş 06:25
Öğle 12:48
İkindi 16:17
Akşam 19:01
Yatsı 20:20
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 4 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 4 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Beşiktaş 4 4
14. Başakşehir 4 4
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Hatayspor 4 8
4. Fatih Karagümrük 4 8
5. Keçiörengücü 4 8
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Adana Demirspor 4 6
9. Balıkesirspor 4 6
10. İstanbulspor 4 5
11. Adanaspor 4 5
12. Altınordu 4 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 5 8
8. West Ham 5 8
9. Bournemouth 5 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Osasuna 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@