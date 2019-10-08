Ampute Futbol Türkiye Kupası, Tokat'ta oynanacak
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Ampute Futbol Türkiye Kupası, 16-20 Ekim tarihlerinde Tokat'ta oynanacak.
İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Ampute Futbol Türkiye Kupası, 16-20 Ekim tarihlerinde Tokat'ta oynanacak.
TFF'den yapılan açıklamaya göre kupaya, ampute futbolunda geçen yıl Süper Lig sezonunu ilk dört sırada tamamlayan takımlar ile Ampute Futbol 1. Ligi'ni ilk ikide bitiren toplam 6 ekip katılacak.
Organizasyonun A Grubu'nda Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü ile Konya Engellilergücü Spor Kulübü yer alacak.
B Grubu'nda ise Ortotek Gaziler Ampute Spor Kulübü, Pendik Engelliler Spor Kulübü ve Esenyurt Engelligücü Spor Kulübü bulunuyor.
Turnuvada yarı final mücadeleleriyle ve final maçı TRT'den canlı yayınlanacak.
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