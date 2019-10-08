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Ampute Futbol Türkiye Kupası, Tokat'ta oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Ampute Futbol Türkiye Kupası, 16-20 Ekim tarihlerinde Tokat'ta oynanacak.

Spor 08.10.2019, 12:36 08.10.2019, 14:34
Ampute Futbol Türkiye Kupası, Tokat'ta oynanacak
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Ampute Futbol Türkiye Kupası, 16-20 Ekim tarihlerinde Tokat'ta oynanacak.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kupaya, ampute futbolunda geçen yıl Süper Lig sezonunu ilk dört sırada tamamlayan takımlar ile Ampute Futbol 1. Ligi'ni ilk ikide bitiren toplam 6 ekip katılacak.

Organizasyonun A Grubu'nda Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü ile Konya Engellilergücü Spor Kulübü yer alacak.

B Grubu'nda ise Ortotek Gaziler Ampute Spor Kulübü, Pendik Engelliler Spor Kulübü ve Esenyurt Engelligücü Spor Kulübü bulunuyor.

Turnuvada yarı final mücadeleleriyle ve final maçı TRT'den canlı yayınlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#futbol #tokat #Ampute Futbol Türkiye Kupası
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