Son Dakika
Beşiktaş, Mohamed Elneny’i açıkladı
Emre Mor: "İspatlamam gereken her şeyi gelecek haftalarda göstereceğim"
Trabzonspor’un Fenerbahçe maçı kadrosu açıklandı
Trabzonspor’da Abdulkadir Ömür şoku
MHP Başkan Yardımcısı Yalçın’dan CHP’ye tepki
Kuşu yakalamaya çalışırken suya düşen kedi kameraya yansıdı
Taksimetrelerde ’güncelleme’ yoğunluğu devam ediyor
Kıran-2 Operasyonu’nda 2 terörist yakalandı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan, Hicri Yeni Yıl mesajı
12 Dev Adam, Dünya Kupası’nda sahne alıyor

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Düzce kampı

DÜZCE (AA) - Ampute Milli Futbol Takımı, 2020 yılında Polonya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarını Düzce'de sürdürüyor.

Spor 31.08.2019, 11:00 31.08.2019, 13:41
Ampute Milli Futbol Takımı'nın Düzce kampı
banner63

DÜZCE (AA) - Ampute Milli Futbol Takımı, 2020 yılında Polonya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarını Düzce'de sürdürüyor.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlıklarına devam eden Ampute Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Osman Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buradaki imkanları çok beğendiğini söyledi.

Sporcuların da bölgeyi ve tesisleri beğendiğini aktaran Çakmak, "Sporcu kardeşlerim ve Türk halkı bizden çok şey bekliyor. Ben daha önce Ampute Milli Futbol Takımı oyucusuydum, takım kaptanlığı da yaptım. O zamanlar ağabeylik pozisyonundaydım. Federasyonun uygun görmesiyle teknik direktör oldum." diye konuştu.

Çakmak, çalışmalara yoğun bir tempoda devam ettiklerini ifade ederek "Takımın durumu çok iyi. Bazen yeni gelecek genç kardeşlerimiz olacak. Sabah takıma yeni katılan 5 kardeşimizle beraberdik. Benim parolamdır, 'Ampute futbolu dünyada Türkiye'den sorulur.' Aramızda da hep böyle konuşuruz." şeklinde görüş belirtti.

Yardımcı antrenör Murat Bahar ise yeni bir sistem kurmak istediklerini dile getirdi.

Takıma güç katmak istediklerini vurgulayan Bahar, "Var olan Ampute Milli Takımı'nın oyuncularının üstüne, yeni oyucular kattık. Bunlarla birlikte 25 kişilik bir kadro oluşturduk. Yeni bir teknik ekip var. Osman Çakmak hocamın önderliğinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Verimli bir kamp olacağını düşünüyoruz. Yeni bir anlayış, yeni bir sistem getirmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

#Ampute Milli Futbol Takımı #düzce #futbol #Osman Çakmak
Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 31 Ağustos 2019
İmsak 04:39
Güneş 06:08
Öğle 12:54
İkindi 16:35
Akşam 19:31
Yatsı 20:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Ankaragücü 3 5
6. Trabzonspor 2 4
7. Galatasaray 3 4
8. Sivasspor 2 3
9. Malatyaspor 2 3
10. Beşiktaş 2 3
11. Antalyaspor 2 3
12. Gazişehir 2 3
13. Konyaspor 2 2
14. Kayserispor 3 1
15. Kasımpaşa 3 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 3 4
7. Osmanlıspor 3 4
8. Akhisar Bld.Spor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Atletico Madrid 2 6
4. Real Madrid 2 4
5. Real Valladolid 2 4
6. Deportivo Alaves 2 4
7. Osasuna 2 4
8. Celta de Vigo 3 4
9. Real Sociedad 3 4
10. Barcelona 2 3
11. Levante 2 3
12. Mallorca 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@