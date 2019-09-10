Ampute Milli Futbol Takımı'nın Düzce kampı sona erdi

DÜZCE (AA) - Ampute Milli Futbol Takımı, 2020'de Polonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi Düzce'de sürdürdüğü çalışmalarını tamamladı.

Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlıklarına devam eden milli takım, teknik direktör Osman Çakmak yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, 5'e 2 top kapmanın ardından savunma çalışması yapan futbolcular, derinlik, denge ve konsantrasyon çalışması sonrası soğuma koşusuyla antrenmanı tamamladı.

- Osman Çakmak: "Çok güzel ve verimli bir kamp oldu"

Teknik Direktör Osman Çakmak, son antrenman ile Düzce'deki çalışmaları tamamladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ampute Futbol Milli Takımı olarak ilk defa Topuk Yaylası'na geldik. Bizim için gerçekten çok güzel ve verimli bir kamp oldu. Futbolcu kardeşlerimizin özverili ve planlı çalışmalarıyla mükemmel bir kamp geçirdik. 5 yeni futbolcu, iki de kaleci aramıza katıldı. Onların da heyecanı ile tecrübeli arkadaşlarımızın yönlendirmesi ile güzel bir kamp geçirdik."

"Bir engeli de sen kaldır" kampanyasını başlattıklarını aktaran Çakmak, "Ailelerden destek istiyorum. Engelli kardeşlerimizi kendi illerinde bulunan spor kulüplerine yönlendirsin. Türkiye Bedensel Engelliler sitesine girerek gençlerimizi spora teşvik etsinler. Her engelliye uygun branşımız var, bekliyoruz." diye konuştu.

Ampute Milli Futbol Takımı, 21 Ekim'de Polonya ile oynayacağı hazırlık maçı için Antalya'da toplanacak.