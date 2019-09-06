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Ampute Milli Futbol Takımı'nın Düzce kampı

DÜZCE (AA) - Ampute Milli Futbol Takımı, 2020'de Polonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarını Düzce'de sürdürüyor.Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlıklarına devam eden...

Spor 06.09.2019, 15:22
Ampute Milli Futbol Takımı'nın Düzce kampı
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DÜZCE (AA) - Ampute Milli Futbol Takımı, 2020'de Polonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarını Düzce'de sürdürüyor.

Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlıklarına devam eden milli takım, teknik direktör Osman Çakmak yönetiminde çalıştı.

Ormanlık alanda koşu yapan sporcular, Topuk Yaylası Göleti etrafında ısınma ve denge çalışmalarıyla idmanı tamamladı.

Ampute Milli Futbol Takımı, akşam yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.


#Ampute Milli Futbol Takımı #düzce
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