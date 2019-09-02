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Ampute Milli Futbol Takımı'nın Düzce kampı
DÜZCE (AA) - Ampute Milli Futbol Takımı, 2020 yılında Polonya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarını, Düzce'de yaptığı idmanla sürdürdü. Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde...
Spor 02.09.2019, 10:38
DÜZCE (AA) - Ampute Milli Futbol Takımı, 2020 yılında Polonya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarını, Düzce'de yaptığı idmanla sürdürdü.
Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlıklarına devam eden Ampute Milli Futbol Takımı, teknik direktör Osman Çakmak yönetiminde çalıştı.
İdmanın ana bölümünde savunma prensipleriyle toparlanma-oyalama çalışması yapan futbolcular, derinlik, denge ve konsantrasyon çalışması sonrası soğuma koşusuyla idmanı tamamladı.
Ampute Milli Futbol Takımı, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
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