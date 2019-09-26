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35. Cumhurbaşkanlığı Kupası: Anadolu Efes: 79 - Fenerbahçe Beko: 74
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Anadolu Efes dev finalde Fenerbahçe Beko'yu devirdi!

Basketbolda 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe Beko'yu 79-74 yenen Anadolu Efes kazandı.

Spor 26.09.2019, 20:50 26.09.2019, 20:59
Anadolu Efes dev finalde Fenerbahçe Beko'yu devirdi!
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Basketbolda 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe Beko'yu 79-74 yenen Anadolu Efes kazandı.

35. Cumhurbaşkanlığı Kupası için Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi. Gaziantep'te bulunan Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda oynanan dev mücadeleyi Anadolu Efes 79-74 kazanarak 12. kez şampiyon oldu.

1. Periyot sonucu: 19-20
2. Periyot sonucu: 39-37
3. Periyot sonucu: 64-52

#anadolu efes #basketbol
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