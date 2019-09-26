Anadolu Efes dev finalde Fenerbahçe Beko'yu devirdi!

Basketbolda 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe Beko'yu 79-74 yenen Anadolu Efes kazandı.

35. Cumhurbaşkanlığı Kupası için Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi. Gaziantep'te bulunan Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda oynanan dev mücadeleyi Anadolu Efes 79-74 kazanarak 12. kez şampiyon oldu.

1. Periyot sonucu: 19-20

2. Periyot sonucu: 39-37

3. Periyot sonucu: 64-52