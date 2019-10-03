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Anadolu Efes'in Avrupa mücadelesi başlıyor

THY Avrupa Ligi'nde geçen sezon final oynayan Anadolu Efes, 2019-2020 sezonun ilk hafta maçında yarın İspanya'nın Barcelona takımıyla karşı karşıya gelecek.

Spor 03.10.2019, 13:19 03.10.2019, 15:54
Anadolu Efes'in Avrupa mücadelesi başlıyor

İSTANBUL (AA) - THY Avrupa Ligi'nde geçen sezon final oynayan Anadolu Efes, 2019-2020 sezonun ilk hafta maçında yarın İspanya'nın Barcelona takımıyla karşı karşıya gelecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Geçen sezon THY Avrupa Ligi'nin finalinde CSKA Moskova'ya 91-83 mağlup olan lacivert-beyazlı takım, Barcelona'yı mağlup ederek sezona iyi bir başlangıç yapmaya çalışacak.

İki takım geçen sezon son olarak çeyrek finalde karşı karşıya gelmiş, Anadolu Efes rakibine 5 maç sonunda 3-2 üstünlük sağlayarak adını Dörtlü Final'e yazdırmıştı.

Kadrosunu büyük ölçüde koruyan Anadolu Efes; Barcelona'dan Chris Singleton, CSKA Moskova'dan Alec Peters ve Banvit'ten Tolga Geçim'i transfer etti.

Barcelona ise kadrosuna önemli isimleri kattı. İspanya temsilcisi; Brandon Davies, Cory Higgins, Malcolm Delaney ve Nikola Mirotic gibi kariyerli oyuncularla kadrosunu güçlendirdi.

- Pembe Top sahada

İki takım arasındaki karşılaşmada, Pembe Top Sahada Projesi'nin altıncısı yapılacak.

Lacivert-beyazlı kulüp ve Anadolu Sağlık Merkezi iş birliğiyle devam eden proje kapsamında karşılaşmanın hava atışı, projenin gönüllü destekçisi dizi oyuncusu Bensu Soral tarafından Pembe Top ile gerçekleştirilecek.

Her yıl Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Anadolu Efes’in ev sahibi olduğu ilk Avrupa karşılaşmasında yapılan Pembe Top Sahada Projesi, bir kez daha milyonlarca kişiye ulaşarak farkındalık oluşturacak.

Basketbolseverleri meme kanseri konusunda bilgilendirmek için çeşitli organizasyonların yapılacağı karşılaşmada, Pembe Top temalı eğlenceli etkinlikler de gerçekleştirilecek. Bu etkinliklerde, taraftarlara Pembe Top hediye edilecek.

#anadolu efes #Barcelona #basketbol #pembe top #THY Avrupa Ligi
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