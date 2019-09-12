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Anadolu Efes uzatmalarda kazandı

Antalya’da düzenlenen Gloria Kupası’nda B Grubu’nda Anadolu Efes, normal süresi 88-88 sona eren mücadelede Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas’ı 100-98 mağlup etti.

Spor 11.09.2019, 23:23
Anadolu Efes uzatmalarda kazandı
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Antalya’da düzenlenen Gloria Kupası’nda B Grubu’nda Anadolu Efes, normal süresi 88-88 sona eren mücadelede Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas’ı 100-98 mağlup etti.

Antalya’nın Belek Turizm Merkezi’ndeki Gloria Sport Arena’nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen turnuvanın ikinci maçında Anadolu Efes ile Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas karşı karşıya geldi. Mücadele etkili başlayan lacivert-beyazlı ekip, ilk periyodu 26-23 önde tamamladı. İkinci yarıda başa baş bir mücadele yaşanırken, Litvanya temsilcisi soyunma odasına 44-42 önde girdi. Üçüncü periyot 67-67 ile geçilirken son periyotta da eşitlik bozulmadı ve mücadelenin normal süresi 88-88 sona erdi. Uzatma periyodunda özellikle Larkin’in etkili oyunuyla Anadolu Efes salondan 100-98 galip ayrıldı. Lacivert-beyazlı ekipte en skorer oyuncu 24 sayıyla Larkin olurken, Zalgiris de ise Nigel Hayes 27 sayı ile takımına katkı yaptı.

(İHA)
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