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Anadolu Efesli Micic'in acı günü
- Lacivert-beyazlı basketbol takımının Sırp basketbolcusu Vasilije Micic'in annesi vefat etti
Spor 09.09.2019, 10:46
İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın Sırp oyuncusu Vasilije Micic'in annesi vefat etti.
Sırbistan Milli Takımı'yla Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda yer alan Micic, geride kalan sezon Anadolu Efes'le THY Avrupa Ligi'nde final oynama, ligde ise şampiyonluk sevinci yaşamıştı.
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