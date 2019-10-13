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Anadolu'nun Kırkpınarı Tosya Yağlı Güreşleri başladı
- Güreşlere Türkiye'nin birçok ilinden 400 güreşçi katılıyor
Spor 13.10.2019, 14:08
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 22'ncisi düzenlenen geleneksel Anadolu'nun Kırkpınarı Tosya Yağlı Güreşleri, başladı.
Tosya Güreş Sahası'nda düzenlenen güreşlere, Türkiye'nin birçok ilinden 400 güreşçi katıldı.
Yaklaşık 500 kilo yağın kullanıldığı güreşlerde, başpehlivana altın kemer, derece yapanlara ise çeşitli ödüller verilecek.
Güreşlerin başlaması nedeniyle düzenlenen programa, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
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