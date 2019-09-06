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Andorra son idmanını yaptı

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde Türkiye ile karşılaşacak Andorra son antrenmanını yaptı.

Spor 06.09.2019, 19:39
Andorra son idmanını yaptı

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde Türkiye ile karşılaşacak Andorra son antrenmanını yaptı.

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 5. maçında A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak olan Andorra, son idmanını maçın oynanacağı Beşiktaş Park’ta gerçekleştirdi. Andorra Teknik Direktörü Koldo Alvarez gözetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak yapılırken, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas çalıştı.

(Oğuzhan Ort - Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
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