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Andorra son idmanını yaptı
2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde Türkiye ile karşılaşacak Andorra son antrenmanını yaptı.
Spor 06.09.2019, 19:39
2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 5. maçında A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak olan Andorra, son idmanını maçın oynanacağı Beşiktaş Park’ta gerçekleştirdi. Andorra Teknik Direktörü Koldo Alvarez gözetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak yapılırken, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas çalıştı.(Oğuzhan Ort - Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
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