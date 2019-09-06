Andorra, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı





İSTANBUL (AA) - Andorra Milli Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda yarın deplasmanda Türkiye ile yapacağı 5. hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.

Vodafone Park'ta teknik direktör Koldo Alvarez yönetiminde gerçekleştirilenın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas organizasyonlarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı belirtildi.

Grupta henüz puanı bulunmayan Andorra'da Chus Rubio, kart cezası nedeniyle Türkiye'ye karşı forma giyemeyecek.

Vodafone Park'ta oynanacak Türkiye-Andorra karşılaşması, saat 21.45'te başlayacak.