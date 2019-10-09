Ankara'da Amatör Spor Haftası başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonunun her yıl ortaklaşa düzenlediği ve geleneksel hale gelen Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı.

13 Ekim 2019 tarihine kadar sürecek olan Amatör Spor Haftasının açılış töreni Ulus Atatürk Heykeline yapılan törenle başladı. 19 Mayıs Spor kompleksinden başlayarak Ulus Atatürk Heykelinde sona eren yürüyüşün ardından çelenk koyma töreni gerçekleşti.

Faaliyet ve etkinliklerle farkındalık oluşturarak halkımızı spor alanlarına yönlendirme, fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırma, amatör spor branşlarının tanıtılması, Türk sporuna yeni yetenekler kazandırma, amatör spor branşlarına desteğin arttırılması, ülkemizde spor bilinci ve kültürünün oluşturulması amacı ile gerçekleştirilecek olan Amatör Spor Haftası ilimizde de farklı etkinlik ve faaliyetlerle kutlanacak.



Bir çok branşta müsabakalar ve çeşitli etkinliklerin yapılacağı, amatör sporla dolu dolu geçecek olan haftada, 2019 yılı içerisinde ilimizi ve ülkemizi uluslararası platformda başarı ile temsil etmiş olan sporu ve farklı kategorilerde ( antrenör, idareci, spor muhabiri vb.) başarılı olanlar için “Sporun En”leri ödül töreni düzenlenecek.