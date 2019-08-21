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Ankara'da Avrupa Voleybol Şampiyonası heyecanı

2019 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası finalleri 23 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek. Filenin Sultanlarının ilk sınavı Yunanistan ile...

Spor 21.08.2019, 11:21 21.08.2019, 11:36 Ramazan Durmuş
Ankara'da Avrupa Voleybol Şampiyonası heyecanı
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Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda final heyecanı Başkent Ankara'da yaşanacak. Başarıdan başarıya koşarak uluslararası platformlarda Türk Bayrağı'nı göndere çektiren "Filenin Sultanları" A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 23 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan 2019 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası finallerinde mücadele edecek.

İLK MAÇ YUNANİSTAN İLE

Serinin ilk maçında, 23 Ağustos Cuma günü saat 20.00'da Yunanistan ile karşılaşacak olan Filenin Sultanları, 24 Ağustos'ta Finlandiya, 26 Ağustos'ta Bulgaristan, 28 Ağustos'ta Fransa ve 29 Ağustos'ta ise Sırbistan ile karşılaşacak.

Grup müsabakalarının sona ermesinin ardından 1-8 Eylül tarihleri arasında finaller de Başkent'te oynanacak.        

BÜYÜKŞEHİR SEFREBER OLDU

Bu arada final maçlarının yapılacağı Ankara Spor Salonu’nun güvenliği Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan ANFA güvenlik personeli tarafından sağlanacak. Final maçları boyunca A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın önemli destekçileri arasında yer alacak olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, şampiyonanın tanıtımına da katkı sağlayacak.

ÜCRETSİZ ULAŞIM

Şampiyonanın tanıtımını şehrin dört bir yanındaki kent ekranları aracılığıyla duyuracak olan Büyükşehir Belediyesi, maçları izlemek isteyen vatandaşlara da ulaşım imkanı sağlayacak. ANKAMALL Alışveriş Merkezi önünden hareket edecek olan EGO servisleri ile vatandaşlar maçların yapılacağı Ankara Spor Salonu'na ücretsiz olarak taşınacak.

Dünyanın dört bir yanından gelen sporseverleri ağırlayacak olan Ankara Spor Salonu'nun temizliğini de yapacak olan Büyükşehir Belediyesi, asfalt, çevre düzenlemesi ve bakım çalışmalarını da büyük bir titizlikle gerçekleştirdi.

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#spor #voleybol #tvf #Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası #Filenin Sultanları #2019 CEV Avrupa #Ankara Spor Salonu
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