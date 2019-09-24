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Ankara Anadolu Basket, Türkiye Basketbol Ligi'nde
TBF Yönetim Kurulunun, Ankara Anadolu Basket'in 2019-2020 sezonunda TBL'de yer almasına karar verdiği kaydedildi.
Spor 24.09.2019, 21:34 Emir Yılmaz
TBL'ye Sigortam.net İTÜ yerine Ankara Anadolu Basket alındı
Ankara Anadolu Basket, Türkiye Basketbol Ligi'nde
TBF'den yapılan açıklamada, Sigortam.net İTÜ BB'nin ligden çekilen İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un yerine BSL'ye alınmasıyla, TBL için yapılan başvuruların incelendiği belirtildi.
Yapılan inceleme sonucunda TBF Yönetim Kurulunun, Ankara Anadolu Basket'in 2019-2020 sezonunda TBL'de yer almasına karar verdiği kaydedildi.
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