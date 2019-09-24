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Ankara Anadolu Basket, Türkiye Basketbol Ligi'nde

TBF Yönetim Kurulunun, Ankara Anadolu Basket'in 2019-2020 sezonunda TBL'de yer almasına karar verdiği kaydedildi.

Spor 24.09.2019, 21:34 Emir Yılmaz
Ankara Anadolu Basket, Türkiye Basketbol Ligi'nde
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TBL'ye Sigortam.net İTÜ yerine Ankara Anadolu Basket alındı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Basketbol Süper Ligi'ne (BSL) alınan Sigortam.net İTÜ BB'nin yerine Türkiye Basketbol Ligi'ne (TBL) Ankara Anadolu Basket'in kabul edildiğini açıkladı.

Ankara Anadolu Basket, Türkiye Basketbol Ligi'nde

TBF'den yapılan açıklamada, Sigortam.net İTÜ BB'nin ligden çekilen İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un yerine BSL'ye alınmasıyla, TBL için yapılan başvuruların incelendiği belirtildi.

Yapılan inceleme sonucunda TBF Yönetim Kurulunun, Ankara Anadolu Basket'in 2019-2020 sezonunda TBL'de yer almasına karar verdiği kaydedildi.

#Ankara Anadolu Basket Basketbol #Sigortam.net İTÜ BB #Türkiye Basketbol Ligi #ankara
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