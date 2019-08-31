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Ankaragücü, 109. kuruluş yıldönümünü kutluyor

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, 109. kuruluş yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında “Ankaragücü var olmuştur, var olacaktır” dedi.

Spor 31.08.2019, 12:05 31.08.2019, 12:10 Ramazan Durmuş
Ankaragücü, 109. kuruluş yıldönümünü kutluyor

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, 109. kuruluş yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında “Ankaragücü var olmuştur, var olacaktır” dedi.

Spor Toto Süper Lig’de B:aşkentin temsilcilerinden MKE Ankaragücü Kulübü, 109. kuruluş yılını kutlamanın heyecanını yaşıyor.  Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “İmalat-ı Harbiye Spor Gücü Daim ve Muzaffer Olsun” diye başarı mesajı gönderdiği Sarı Lacivertli Başkent kulübü çeşitli spor branşlarındaki başarılarıyla Ankara’nın gururu oldu ve Başkentlilerle adeta özdeşleşti.

31 AĞUSTOS 1910’DAN BUGÜNE

İmalat-ı Harbiye Mektebinin son sınıf öğrencilerinden Şükrü Abbas öncülüğündeki Turan Sanatkarangücü ile Agâh Orhan öncülüğündeki Altınörs İdmanyurdu, 31 Ağustos 1910’da birleşti ve MKE Ankaragücü Spor Kulübü kuruldu!

KURULUŞ YILDÖNÜMÜ PASTASI

Kasımpaşa maçı öncesi Başkanımız Mehmet Yiğiner, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, teknik ekibimiz ve takımımız, kulübümüzün kuruluş yıldönümü dolayısı ile pasta kesti.

Kısa bir konuşma yapan Başkanımız Mehmet Yiğiner, “Vatanımızın bekası için cepheye mermi imalat eden İmalat-ı Harbiye içilerinin kurduğu bir kulüptür MKE Ankaragücü. Şanlı, şerefli, onurlu ve gururlu bir mazisi vardır. MKE Ankaragücü var olmuştur, var olacaktır” ifadelerini kullandı.

YİĞİNER'İN KASIMPAŞA MESAJI

Bu arada Başkan Mehmet Yiğiner Kasımpaşa maçı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Önemli bir gün zorlu bir deplasman; kazanma isteğimiz ve azmimiz sonucu anlamı ve önemi yüksek olan 3 puanı alarak evimize dönüyoruz. Teknik heyetimizi ve futbolcularımızı mücadelelerinden dolayı kutlar, destekleri ile bizleri yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ederim” dedi.

Kaynak: Alfa Haber Ajansı (AHA)
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#Ankaragücü 109 yaşında #MKE Ankaragücü #Başkan Mehmet Yiğiner
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