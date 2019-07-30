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Ankaragücü Başkan Adayı Ağcabağ Genel Kurulu Protesto Etti 

Ercan ATA - Nesrin AYDIN YALDIZ / ANKARA,() - Ankaragücü Başkan Adayı Ağcabağ genel kurulu protesto etti.

Spor 30.07.2019, 14:56 30.07.2019, 15:01
Ankaragücü Başkan Adayı Ağcabağ Genel Kurulu Protesto Etti 

Ankaragücü Kulübü'nün mevcut başkanı Mehmet Yiğiner ve eski asbaşkanlardan Murat Ağcabağ'ın aday olduğu olağanüstü genel kurul öncesinde olaylar çıktı.

Saat 14:00'te başlayan kongre öncesinde mevcut başkan Mehmet Yiğiner'e karşı olan taraftar grubunun kongre salonuna alınmaması sonrası gerginlik yaşandı. Gerginliğin büyümesiyle çıkan olaylara polis biber gazıyla müdahale ederken, taraftarlar alandan uzaklaştırıldı. Bu arada salon dışında da yaşanan arbede sırasında bazı araçların camlarının kırıldığı görüldü.

Öte yandan başkan adayı Murat Ağcabağ çıkan olaylar sonrasında salona alınmadı. Ağcabay'ı destekleyen grup da salona alınmadı.

 

AĞCABAĞ GENEL KURULU PROTESTO ETTİ 
MKE Ankaragücü Kulübü'nde başkanlığa adaylığını açıklayan Murat Ağcabağ, yönetim kurulu listesindeki isimlerin Ankaragücü üyeliğinden atılmasından dolayı seçimi protesto etti. Yaşanan olayların ardından hem taraftara yapılanlar hem de yönetim kurulu listesindeki arkadaşlarının salona alınmamasını protesto eden Ağcabay, polis bariyerinin arkasından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Murat Ağcabağ, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Başkan adaylığımızı açıkladığımız ilk günden bugüne yönetim kuruluna aldığımız arkadaşlarımızın delege olamamaları, olanların ise üyelikten çıkartılmaları başta olmak üzere mevcut başkan tarafından pek çok engellemeye maruz kaldık. Bugün toplanan Ankaragücü olağanüstü genel kurulunda adil olmayan durumlarla karşı karşıya kaldık. Tüm çabalarımıza rağmen mevcut delege sistemini açıp seçime girmemiz mümkün olmadı. Kendisini kulübün sahibi sanan bu şahsiyet Türk futbolunun en değerli camiasını göz göre göre uçuruma sürüklemektedir. Net olarak ifade etmek isterim ki yönetimimizde bulunan Ankara'nın saygın itibarlı ve güçlü 39 iş insanının Ankaragücü'ne hizmet ettirilmesi ayak oyunlarıyla engellenmiştir. Ankaragücü'nün kazanmasını isteyen bizlerle kendi isminin kazanmasını isteyenlerin karşı karşıya geldiği seçim sürecince ortaya koyduğumuz dürüst ilkeli ve vizyoner bakış açısını bundan sonra da sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Öncelikle büyük Ankaragücü taraftarımıza, iş dünyasına sivil toplum kuruluşlarına ve devlet büyüklerimize buradan şükranlarımızı sunuyoruz. Tüm yönetimdeki arkadaşlarımla daha güçlü Ankaragücü için bugünü milat kabul edip daha hırslı bir şekilde çalışmaya devam edeceğimizi belirterek, tüm spor kamuoyuna saygılarımı iletiliyorum."

FOTOĞRAFLAR: HARUN ÖZALP/ANKARA,()

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