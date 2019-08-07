Ankaragücü Başkanı Yiğiner’e hayırlı olsun ziyareti

Öz Ağaç İş Sendikası Genel Başkanı Av. Tuncay Dolu, Genel Başkan Yardımcısı Mert Doğan Bozkır ve Genel Sekreter Rıfat Ülger, geçtiğimiz hafta gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul’da yeniden Ankaragücü Başkanı seçilen Mehmet Yiğiner’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

SÜPER LİG’DE BAŞARI DİLEĞİ

Süper Lig’de başarı dileklerini ileten Öz Ağaç İş Sendika Genel Başkanı Av. Tuncay Dolu, “Ankaragücü başkentimizin güzide kulübüdür. Ankaragücü’ne hizmet etmek, Ankara’ya hizmet etmek demektir. İnşallah kulübümüze desteklerimizi sunacağız” dedi.

YİĞİNER’DEN TEŞEKKÜR

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, kendilerine teşekkür etti. Ziyarette Tuncay Dolu, Başkanımız Mehmet Yiğiner’e özel yapım seramik vazo hediye etti.

KOMBİNE AL FORMANI KAP

Bu arada yeni sezon hazırlıklarına devam eden Ankaragücü Yönetimi, 2019-2020 sezonunda iç saha maçlarımızda geçerli olan kombine bileti almış ve alacak taraftarlara yeni sezon forması hediye etme kampanyası başlattı.

Kampanya ile ilgili açıklama yapan Başkan Mehmet Yiğiner, “Kombine bileti alan taraftarlarımıza bir kampanya düzenleyerek Yönetim Kurulumuz tarafından forma hediye edilecektir. Kombineler taraftarlarımızdan, formaları bizden. Biz Birlikte Güçlüyüz” ifadelerini kullandı.