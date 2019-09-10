Ankaragücü, bilet fiyatlarında indirim yaptı

Spor Toto Süper Lig’in Başkent temsilcilerinden Ankaragücü, taraftarlardan gelen istek üzerine bilet fiyatlarında indirim yaptı. MKE Ankaragücü Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları 30-40 ve 50 lira olarak belirlendi. Vip tribün fiyatı ise 150 lira olarak açıklandı.

Kulübün internet sitesinden yaptığı açıklama şöyle:

“Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonunda, sahamızda oynayacağımız müsabakalarda bilet fiyatlarımız daha önce belirlenmiş ve camiamıza duyurulmuştu.

Ancak bilet fiyatlarının yüksek olduğu ve yeni bir düzenlenme yapılması hususunda taraftarlarımızdan yoğun bir talep gelmiştir.

12. adam olarak, deplasmanda ve sahamızda takımımızı yalnız bırakmayan taraftarlarımızın bu talebi, yönetim kurulumuzca değerlendirilmiş olup, bilet fiyatlarında indirime gidilmesi hususunda karar alınmıştır. Camiamıza saygıyla duyurulur.

UYGULANACAK YENİ BİLET FİYATLARI:

KUZEY TRİBÜN KALE ARKASI (Saatli – Bekar Evi) : 30 TL

GÜNEY TRİBÜN KALE ARKASI (GECEKONDU) : 30 TL

DOĞU TRİBÜN (MARATON) : 40 TL

BATI TRİBÜN (SAĞ KAPALI – SOL KAPALI) : 50 TL

VİP TRİBÜN : 150 TL."