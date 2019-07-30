Ankaragücü Genel Kurulu Öncesinde Olay

Ankaragücü Kulübü'nün bugün gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulu öncesinde tansiyon yükseldi.



Sarı-lacivertlilerde mevcut başkan Mehmet Yiğiner ve eski asbaşkanlardan Murat Ağcabay'ın aday olduğu olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde olaylar çıktı. Saat 14.00'te başlayacak kongrede mevcut başkan Mehmet Yiğiner'e karşı olan taraftar grubu, kongre salonuna alınmayınca ortalık karıştı. Salona girmek isteyen taraftarlara polis müdahale etti. Bunun üzerine çıkan arbedede polis biber gazıyla müdahale ederek, taraftarları alandan uzaklaştırdı.



Öte yandan, başkan adayı Murat Ağcabay da çıkan olaylar sonrasında salona alınmadı.

