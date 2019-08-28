Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Şule Yüksel Şenler için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya’ya geliyor
Filipinler’de yanan vapurdan 245 kişi kurtarıldı, 3 kişi öldü
Terör örgütüne büyük operasyon, 3 ilde ’Kıran-2 Ortak Operasyonu’
Konyaspor, Antalyaspor hazırlıklarını sürdürüyor
FETÖ’nün sözde "Türkiye İmamı" yakalandı
Esad rejimi yine İdlib’e saldırdı: 8 yaralı
Fenerbahçe salonda çalıştı
İspanya’da domates savaşı başladı
Milli Savunma Bakanlığından "Büyük Taarruz" paylaşımı

Ankaragücü, Kasımpaşa maçı için sıkı çalışıyor

Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonun 3. hafta karşılaşmasında Ankaragücü, 3 puan hasretine son vermek için sıkı çalışıyor.

Spor 28.08.2019, 14:34 28.08.2019, 14:39 Ramazan Durmuş
Ankaragücü, Kasımpaşa maçı için sıkı çalışıyor
banner63

Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonun 3. hafta karşılaşmasında Ankaragücü, 3 puan hasretine son vermek için sıkı çalışıyor. Sezona iki beraberlikle giren Başkent ekibi MKE Ankaragücü, bu hafta İstanbul deplasmanında Kasımpaşa’ya konuk olacak. Sarı Lacivertli takım, bu karşılaşmanın hazırlıklarını Beştepe Tesislerinde sürdürüyor.

ŞUT ÇALIŞMASI YAPTILAR

Teknik Direktör Aykan Atik yönetiminde gerçekleşen antrenmana koordinatif ısınma ile başlayan takımımız, daha sonra ‘pas drill’ çalışması yaptı. Dar alan oyununun ardından şut çalışması yapıldı. Son bölümde fonksiyonel alanda taktiksel çalışma yapılırken, antrenman yenileme koşusu ile sona erdi.

Süper Lig’deki Başkent temsilcilerinden MKE Ankaragücü’nde bu maç öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Sarı Lacivertliler, hazırlıklarını bugün den Beştepe Tesislerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Bu arada 30 Ağustos 2019 Cuma günü saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Kaynak: Alfa Haber Ajansı (AHA)
banner62
#spor #futbol #Spor Toto Süper Lig #MKE Ankaragücü #kasımpaşa
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 28 Ağustos 2019
İmsak 04:35
Güneş 06:05
Öğle 12:55
İkindi 16:37
Akşam 19:35
Yatsı 20:59
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atletico Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@