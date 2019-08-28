Ankaragücü, Kasımpaşa maçı için sıkı çalışıyor

Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonun 3. hafta karşılaşmasında Ankaragücü, 3 puan hasretine son vermek için sıkı çalışıyor. Sezona iki beraberlikle giren Başkent ekibi MKE Ankaragücü, bu hafta İstanbul deplasmanında Kasımpaşa’ya konuk olacak. Sarı Lacivertli takım, bu karşılaşmanın hazırlıklarını Beştepe Tesislerinde sürdürüyor.

ŞUT ÇALIŞMASI YAPTILAR

Teknik Direktör Aykan Atik yönetiminde gerçekleşen antrenmana koordinatif ısınma ile başlayan takımımız, daha sonra ‘pas drill’ çalışması yaptı. Dar alan oyununun ardından şut çalışması yapıldı. Son bölümde fonksiyonel alanda taktiksel çalışma yapılırken, antrenman yenileme koşusu ile sona erdi.

Süper Lig’deki Başkent temsilcilerinden MKE Ankaragücü’nde bu maç öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Sarı Lacivertliler, hazırlıklarını bugün den Beştepe Tesislerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Bu arada 30 Ağustos 2019 Cuma günü saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Hakem Zorbay Küçük yönetecek.