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Ankaragücü, Kasımpaşa’yı tek golle geçti

Süper Lig’in 3. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Ankaragücü’ne 1-0 mağlup oldu.

Spor 30.08.2019, 22:44
Ankaragücü, Kasımpaşa’yı tek golle geçti
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Süper Lig’in 3. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Ankaragücü’ne 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

19. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafında bulunan Mame Thiam’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Khalili’nin vuruşunda kaleci Korcan meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

23. dakikada Kitsou’nun ceza sahası dışı sağ çaprazından ortasında arkada direkte iyi yükselen İlhan’ın kafa vuruşunda kaleci Fatih’i aşan meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

25. dakikada Popov’un sağ kanattan ortasında arkada direkte topla buluşan Yusuf’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

28. dakikada Hajradinovic’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Mustafa Pektemek’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

31. dakikada Ankaragücü savunması topu uzaklaştırmak isterken topu önünde bulan Khalili’nin ceza yayından yaptığı sert vuruşta kaleci Korcan’dan dönen topu ceza sahası sol çaprazda alan Hazef’in vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp dışarıya çıktı.

34. dakikada Karim Hafez’in sol kanattan ortasında arkada direkte bulunan Hajradinovic’in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

36. dakikada Yusuf, Hajradinovic ile paslaşarak ceza sahası girip sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.

50. dakikada Mustafa Pektemak sağ kanattan pasında ceza sahası içinde pasını Aytaç’a aktardı. Aytaç’ın ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Korcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

78. dakikada Quaresma’nın ceza sahası dışı sol çaprazdan ortasında ceza sahası içinde Mame Thiam’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

80. dakikada sol kanatta topla buluşan Quaresma’nın ceza sahası içine girip sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Korcan’da kaldı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Serkan Ok xx, Bilal Gören xx

Kasımpaşa: Fatih xx, Popov xx, Veysel xx, Ben Youssef xx, Karim Hafez xx, Aytaç x, Khalili xx (Tobias Heintz dk. 76 x), Hajradinovic x, Mame Thiam x, Yusuf Erdoğan x (Ricardo Quaresma dk. 46 xx), Mustafa Pektemek x (İlhan dk. 68 x)

Yedekler: Ramazan, Veigneau, Çağtay, Furkan, Uğurcan, Jorge Fernandes, Özgür Çek

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Ankaragücü: Korcan xx, Kitsiou xx, Kulusic xx, Pazdan xx, Taigo Pinto xx, Sedat xx (Faty dk. 72 x), Moke xx (Yalçın dk. 86 ?), Aydın xx (Sadaev dk. 64 x), İlhan xx, Canteros xx, Dever Orgill x

Yedekler: Furkan, Cebrail, Alihan, Ahmet Can, Ender, Mehmet, Hasan Kaya

Teknik Sorumlu: Adnan Erkan

Gol: İlhan (dk. 23) (Ankaragücü)

Sarı kartlar: Karim Hafez (Kasımpaşa), Aydın, İlhan, Pinto, Faty, Sadaev (Ankaragücü)

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu - Uygar Aydın/İHA)
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