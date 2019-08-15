Ankaragücü, Konyaspor'a hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonunun ilk haftasında Konyaspor’a konuk olacak olan Başkent temsilcilerinden MKE Ankaragücü, hazırlıklarına Beştepe Tesislerinde devam ediyor.

Teknik Direktör Aykan Atik yönetiminde ısınma çalışmaları ile antrenmana başlayan Sarı Lacivertli takım oyuncuları, daha sonra 6’ya 1 top kapma ve koordinasyon çalışması yaptı. Son bölümde 3 grup halinde taktiksel dar alanda çift kale maç yapıldı.

BAŞKAN YİĞİNER TAKİP ETTİ

Başkan Mehmet Yiğiner, antrenmanı Sportif Direktör Adnan Erkan ile birlikte saha kenarından takip etti.

Ankaragücü çalışmalarına bugün de Beştepe Tesislerinde devam edecek.

MAÇ PAZAR GÜNÜ

18 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te başlayacak Konyaspor-MKE Ankaragücü mücadelesini Hakem Bülent Birincioğlu yönetecek.