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Ankaragücü'nde Teknik Direktör Metin Diyadin

Ankaragücü, Teknik Direktör Metin Diyadin ile 1 yıllık anlaşma imzaladı. Sezona teknik direktörsüz giren Başkentin Süper Lig temsilcilerinden Ankaragücü'nde böylece sorun çözüme kavuştu..

Spor 03.09.2019, 17:41 03.09.2019, 17:51 Ramazan Durmuş
Ankaragücü'nde Teknik Direktör Metin Diyadin
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Ankaragücü, Teknik Direktör Metin Diyadin ile 1 yıllık anlaşma imzaladı. Sezona teknik direktörsüz giren Başkentin Süper Lig temsilcilerinden Ankaragücü'nde böylece sorun çözüme kavuştu..

İMZA TÖRENİ BEŞTEPE'DE

Beştepe TesisleriNde düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Mehmet Yiğiner ve Teknik Direktör Metin Diyadin katıldı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Metin Diyadin, “Ankaragücü gibi güçlü bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Üzerimizdeki sorumluluğu biliyoruz. Umarım ateşli taraftarımızın desteği ile Ankaragücümüzü hak ettiği yerlere getiririz” ifadelerini kullandı.

Başkan Mehmet Yiğiner ise imza töreninde yaptığı açıklamada, ” Deneyimli Teknik Direktör Metin Diyadin ile 1 yıllık anlaşma sağladık. Camiamıza hayırlı olmasını dilerim” şeklinde konuştu.

Kaynak: Alfa Haber Ajansı (AHA)
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