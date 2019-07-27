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Ankaragücü Store Hizmete Açılıyor
Başkent’in futbolda Süper Lig temsilcilerinden Ankaragücü’nde kulüp bünyesinde oluşturulan, ürün çeşitliliği ve modern bir görünüme sahip olan store mağazası açılıyor.
Spor 27.07.2019, 12:14 Tuğçe Hanım
Ankaragücü Store Hizmete Açılıyor
Başkent’in futbolda Süper Lig temsilcilerinden Ankaragücü’nde kulüp bünyesinde oluşturulan, ürün çeşitliliği ve modern bir görünüme sahip olan store mağazası açılıyor. Mağazada Sarı Lacivertli taraftarlar için, yeni sezon formalarının yanı sıra çeşitli ürünler camianın beğenisine sunulacak.
NIKE İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
Ankaragücü Kulübü yetkilileri, yeni sezonda Nike firması ile anlaşma sağlandığını belirterek, Nike ürünlerinin yer aldığı Ankaragücü Store Mağazasının 29 Temmuz 2019 Pazartesi günü saat 09:00 itibarı ile ürün satışına başlayacağını açıkladılar.
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