Ankaragücü Taraftarlarından Yiğiner’e Destek Ziyareti

Beştepe Tesislerini ziyaret eden Sarı Lacivertli kulübün taraftarları, takıma ve Kulüp Başkanı Mehmet Yiğiner’e destek verdiler. Sloganlar eşliğinde kulüp binasına yönelen taraftarlar, Başkan Yiğiner’e Ankaragücü armasının olduğu tabloyu hediye ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkanımız Mehmet Yiğiner, yaptığı konuşmada şöyle dedi:

BAŞKAN YİĞİNER’DEN TEŞEKKÜR

“Biliyorsunuz yüzüncü yıla şampiyonluk parolası ile yola çıkıldı. Fakat kulübün ne hale geldiğini hep beraber gördük. O zor dönemlerde sizlerle birlikte köy kasaba gezdik. Yüce Allah nasip etti ve sizlerle birlikte iki tane şampiyonluk yaşadık. Bu başarı Ankaragücü tarihinde bir ilkti. Bize bu başarıları yaşatan Rabbimize şükürler olsun. Bundan sonraki süreçte de takımımız Süper Lig’e çıktı. Zor günlerde adını dahi duymadığımız insanlar Süper Lig’e çıkınca Ankaragüçlü oldular.

Geçmiş dönemlerde üye kaydını açtık, iş adamlarımıza çağrılar yaptık fakat kimse çağrımıza cevap vermedi. Bugün gelinen noktada herkes Ankaragücü’ne talip olmak istiyor fakat takımımıza katkı sağlamadan, destekleyeceğimizi açıklamamıza rağmen yinede gereken katkıyı yapmıyorlar.

“HAYAL SATIYORLAR”

Özellikle Genel Kurul kararı aldık ki Ankaragücü’nün önü açılsın. Bu arkadaşlarda gereken katkıyı sağlasın, bizlerde onları destekleyelim fakat yapmıyorlar. Görünen o ki bunların boş konuşmaktan başka bir icraatları yok. İnsanlara hayal satıyorlar. Maalesef bazı arkadaşlarımız bunlara inanıyor zor şartlarda kulübü yaşatmaya çalışırken onlarda bizimleydi fakat inanıyorum ki onlarda gerçekleri bir an önce görürler. Onlarda bizim kardeşlerimiz.

Yeri geldi üzüldük. Yeri geldik umutsuz günlerimiz oldu ama yeri de geldi sevindik. Bunun neticesinde de bu birlik ve beraberlik bize iki tane kupa getirdi. Neden üç tane olmasın. Bu güç, bu enerji, bu sinerji zaten Ankara’da var. Sizlerde var. Bizlerde var. Dolayısıyla biz devamlı birleştirici olacağız ama vefasız da olmamalıyız. Bugüne kadar birlik ve beraberlik içerisinde yola ilk çıktığımız günden beri verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ederim. Hep beraberdik, hep beraberiz.”