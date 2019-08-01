Ankaragücü’nde görev bölümü

Gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulun ardından Başkan Mehmet Yiğiner, delegelerden güvenoyu alırken seçilen yeni Yönetim Kurulu ilk toplantısı gerçekleştirildi. 498 delegenin tamamının oyunu alarak seçilen yeni Yönetim Kurulu, Beştepe Tesislerindeki toplantıda görev bölümü yaptı.

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonuna sayılı günler kala yeni sezon ile ilgili hazırlıklarına devam eden Ankaragücü, yeni belirlenen Yönetim Kurulu ile çalışmalarına başladı.

KOMBİNE KART ÇAĞRISI

Özellikle kombine satışları ile maddi anlamda rahat bir nefes almayı arzulayan Ankaragücü Yönetimi, tüm taraftarlarını sezonluk kombine kartı almaya davet etti. Başkan Mehmet Yiğiner, daha güçlü bir Ankaragücü parolasıyla maddi sıkıntıları kısa sürede çözmeyi planladıklarını belirterek “Camiamızın kenetlenmesiyle bu zorlu süreci de başarıyla sonuçlandırmayı hedefliyoruz.

Yönetim, geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Ankaragücü Store mağazası ile ürün kalitesinin arttığını belirterek, tüm taraftarlarını Ankaragücü Store mağazasından alışveriş yaparak kulübe destek olmaya davet etti.

Yapılan toplantının sonunda Başkan Mehmet Yiğiner, yeni Yönetim Kurulu ve görev alan Yönetim Kurulu Üyelerin tekrar hayırlı olsun dileklerini ileterek, 2019-2020 sezonunun birlik, beraberlik ve başarı dolu bir sezon olmasını diledi.

GÖREV BÖLÜMÜ YAPILDI

Yönetim Kurulu toplantısında yapılan görev dağılımı şöyle:

Başkan: Mehmet Yiğiner, Başkan Vekili: Metin Akyüz (Taraftar ve Stadyumdan Sorumlu), Başkan Yardımcısı: Levent Yılmaz, Başkan Yardımcısı: Tuncay Doğan, Genel Sekreter: Muhammer Kılıç, Genel Sayman: Hasan Bilgili, Basın Sözcüsü: Ali Güven, Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu: Ertan Şahin Amatör Branşlar Sorumlusu: Şükrü Orhan.