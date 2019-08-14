Genel kurul sürecinde başlayan yönetim ile taraftar arasındaki gerginlik, TSYD Kupası maçında iyice tırmandı. Camiada, yeni sezon başlamadan önce huzursuzluk hakim.

Futbolda yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kalırken, Ankaragücü’ndeki mevcut tablo, camiayı huzursuz ediyor. Sezonu diğer takımlara göre daha geç açan, Ankara’daki çalışmalarla ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirme konusunda uzak duran, Erzurum ve Bolu’daki kamplarla sezona hazırlanan sarı-lacivertliler, oynadığı 4 maçta aldığı sonuç ve ortaya koyduğu futbolla, taraftarı endişeye sevk etti. Ankaragücü, Erzurum’da oynadığı maçlarda; Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Altınordu ile 2-2 berabere kalırken, Hatayspor’u 2-1 yendi. Sarı-lacivertliler, Ankara’daki karşılaşmalarda ise Keçiörengücü’ne 2-1, Gençlerbirliği’ne de 2-0 yenildi. Her sezon başında benzer sıkıntıları yaşayan ve transfer yasağını kaldırma gayreti gösteren Ankaragücü, bu sezona da sancılı giriyor. Yönetim kanadı, transfer yasağını kaldırmaya yardımcı olacak maddi kaynak konusunda, taraftarın kombine bilete göstereceği ilgiye bel bağlamış durumda. Genel kurul sürecinde başlayıp, TSYD Kupası maçında iyice tırmanan, yönetim ile taraftar arasındaki gerginlik sonrasında, bu düşüncenin gerçekleşme ihtimali zayıf görünüyor. Başkent kulislerinde konuşulan bir başka konu ise yakın zamanda Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yaklaşık 15 milyon TL’lik bir yardım ile bu sorunun aşılacağı şeklinde.

OYUNCULAR HAZIR DEĞİL



Ankaragücü’nün futbolu tat vermezken, bazı mevkilerde ciddi eksikler olduğu gözleniyor. Bazı oyuncuların da sakatlığı devam ediyor. Takımda kalıp kalmayacağı tartışılan, alacağı ödendiği için serbest kalmasının önüne geçilen Polonyalı stoper Michal Pazdan’ın yaşadığı sakatlık oyuncuyu etkilemiş görünüyor. Sakatlık sürecini tama olarak atlatamadığı gözlenen Pazdan, Gençlerbirliği karşısında 60 dakika sahada kalırken, tam olarak hazır olmadığı dikkat çekti. Polonyalı oyuncunun, Konyaspor oynanacak ligin ilk maçına yetiştirilmesi için çalışılıyor. Tedavi süreci devam etmesine rağmen, Gençlerbirliği karşısında 90 dakika sahada kalan Dever Orgill’in de lig maçına kadar hazır hale gelmesi için bireysel çalışmalarını sürdüreceği aktarıldı. Geride kalan sezon devre arasında takıma katılan ve ilk bölümde attığı gollerle ön plana çıkan Orgill’in uzun zamandır gole hasret kalması da camiayı düşündürüyor.

Ankaragücü ile sözleşmesini yeniden uzatan orta saha oyuncusu Ricardo Faty, TSYD Kupası maçından 2 gün önce Ankara’ya gelip takıma katılırken, tam anlamıyla hazır olmasa da Konyaspor maçının kadrosunda olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor. Ankaragücü’ne yeniden dönen sol bek Tiago Pinto, kamp dönemi çalışmalarında olmadığı için sezonun başındaki 1-2 maçı kaçırabileceği ifade ediliyor. Ankaragücü yönetimi, hazırlık dönemindeki maçlarda oynadığı futbolla ümit vaat eden 16 yaşındaki oyuncu Berke Gürbüz ile profesyonel sözleşme imzaladı. Orta saha oyuncusu ile 3 senelik sözleşme yapıldı. Başkan Mehmet Yiğiner’in, “Takımın yüzde 90’ı duruyor” şeklinde yaptığı açıklamaya taraftarlar sosyal medyada tepki gösterdi. Sarı-lacivertliler; “Altay Bayındır, Dledje, Cerci, Scarione, Thomas Hertaux, Tyler Boyd, Sacko ve Moulin gitti. Bu isimlerin 4’ü 11 oyuncusuydu” diye görüş bildirdi.

HEURTAUX SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ



Ankaragücü’nün geride kalan sezonun başında transfer ettiği Fransız savunma oyuncusu Heurtaux, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kulüple olan sözleşmesini feshettiğini duyurdu. Heurtaux, “Çok sabır gösterdim. 9 ay maaş almadım. Ankaragücü kulübü, yükümlülüklerini yerine getirmediği için bugün itibariyle Ankaragücü’nden ayrıldım. Taraftarların etkisi ve arzusu için teşekkür ederim. Eski takım arkadaşlarıma ve kulübüme iyi şanslar diliyorum. Benimle bu zor deneyimi yaşayan tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Herkese selam” ifadelerini kullandı. Heurtaux, sakatlığı nedeniyle Ankaragücü’nde fazla forma şansı bulamazken, 3 lig, bir de kupa maçında görev yaptı.

Kaynak: Hürriyet