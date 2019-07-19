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Ankaragücü'nün Yeni Reklam Sponsoru Beypazarı Doğal Maden Suyu

Ankaragücü, Beypazarı Doğal Maden Suyu ile reklam sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Spor 19.07.2019, 14:25 19.07.2019, 16:07 Tuğçe Hanım
Ankaragücü'nün Yeni Reklam Sponsoru Beypazarı Doğal Maden Suyu

Beştepe Tesislerimizde Başkanımız Mehmet Yiğiner ile bir araya gelen Beypazarı Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Niyazi Ercan arasında reklam sponsorluğu anlaşması imzalandı.

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta sezonunda mücadele edecek olan kulübümüz, yeni sezon ile ilgili yapmış olduğu reklam sponsorluğu anlaşmalarına Ankara’nın güçlü markalarından Beypazarı Maden Suyu’nu da dahil ederek, bu kuruluş ile 1 yıllık reklam sponsorluğu anlaşmasına vardı.

Destek Devam Ettikçe Ankaragücü Ölmez

Beypazarı Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Niyazi Ercan, imza sonrası yaptığı açıklamada, ” Ankara’nın iki büyük markasını aynı çatı altında buluşturmaktan dolayı çok mutluyum. Sevgili Başkanımız Mehmet Yiğiner’in de vermiş olduğu emekleri ve mücadeleleri gören ve bilen biri olarak, bu kulübe destek olmak bizim için bir şereftir. Umarım Ankaragücü son 3 yılda elde ettiği başarılara devam eder ve elde ettiği 2. Lig ve 1. Lig Şampiyonluklarına müthiş taraftarıyla Süper Lig Şampiyonluğu’nu da dahil ederek, ne kadar güçlü bir camia olduğunu herkese gösterir” şeklinde konuştu.

Başkanımız Mehmet Yiğiner de Beypazarı Maden Suyu ile yapılan reklam sponsorluğunun ardından yaptığı açıklamada, “Kendilerine desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ankara’nın iki büyük markası Ankaragücü ve Beypazarı Maden Suyu arasında yapılan bu anlaşma camiamız için hayırlı olsun. Yeni sezonda da reklam sponsorluğu anlaşmalarımıza devam edeceğimizin bilgisini aktarmak istiyorum” dedi.

#sponsor #reklam #ankaragücü #beypazarı #Beypazarı Doğal Maden Suyu #Ali Niyazi Ercan #Mehmet Yiğiner
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