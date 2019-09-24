TBL'ye Sigortam.net İTÜ yerine Ankara Anadolu Basket alındı

Ankara Anadolu Basket, Türkiye Basketbol Ligi'nde

İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Basketbol Süper Ligi'ne (BSL) alınan Sigortam.net İTÜ BB'nin yerine'ne (TBL) Ankara Anadolu Basket'in kabul edildiğini açıkladı.

TBF'den yapılan açıklamada, Sigortam.net İTÜ BB'nin ligden çekilen İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un yerine BSL'ye alınmasıyla, TBL için yapılan başvuruların incelendiği belirtildi.

Yapılan inceleme sonucunda TBF Yönetim Kurulunun, Ankara Anadolu Basket'in 2019-2020 sezonunda TBL'de yer almasına karar verdiği kaydedildi.