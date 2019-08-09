Ankara’ya dönen Osmanlıspor tempo yükseltti
Yeni sezon hazırlıklarını hummalı bir şekilde sürdüren Osmanlıspor, günü çift antrenmanla tamamladı.
Spor Toto 1. Lig’deki Başkent ekiplerinden Osmanlıspor, Bolu’da yaptığı kamp çalışmalarını tamamlayıp Ankara’ya dönerken 3 günlük izinin ardından tempo yükseltti.
GÜNDE ÇİFT ANTRENMAN
Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde günü çift antrenmanla tamamlayan başkent ekibi, güne gruplar halinde fitness salonunda yapılan kuvvet çalışmasıyla başladı.
Akşam antrenmanına ise ısınmaya yönelik oyunla başlayan mor-sarılı ekip, sprint çalışmasıyla antrenmanı devam ettirdi. Antrenmanın ikinci bölümünde gruplar halinde dayanıklılık koşusu yapan ve 5’e 5 dar alanda oyun oynayan Osmanlıspor’lu oyuncular antrenmanın son bölümünde ise taktik, şut ve gol organizasyonlarında bulundu.
Başkent ekibi, sabah ve akşam yapacağı antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarını devam ettirecek.
|İmsak
|04:09
|Güneş
|05:47
|Öğle
|12:59
|İkindi
|16:50
|Akşam
|20:01
|Yatsı
|21:32
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|0
|0
|2. Ankaragücü
|0
|0
|3. Antalyaspor
|0
|0
|4. Beşiktaş
|0
|0
|5. Denizlispor
|0
|0
|6. Fenerbahçe
|0
|0
|7. Galatasaray
|0
|0
|8. Gazişehir Gaziantep
|0
|0
|9. Gençlerbirliği
|0
|0
|10. Göztepe
|0
|0
|11. Kasımpaşa
|0
|0
|12. Kayserispor
|0
|0
|13. Konyaspor
|0
|0
|14. Çaykur Rizespor
|0
|0
|15. Sivasspor
|0
|0
|16. Trabzonspor
|0
|0
|17. Malatyaspor
|0
|0
|18. Başakşehir
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
|5. Altınordu
|0
|0
|6. Erzurum BB
|0
|0
|7. Balıkesirspor
|0
|0
|8. Boluspor
|0
|0
|9. Bursaspor
|0
|0
|10. Eskişehirspor
|0
|0
|11. Fatih Karagümrük
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Keçiörengücü
|0
|0
|15. Menemen Belediyespor
|0
|0
|16. Osmanlıspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
|0
|0
|2. Arsenal
|0
|0
|3. Aston Villa
|0
|0
|4. Brighton
|0
|0
|5. Burnley
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Crystal Palace
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Leicester City
|0
|0
|10. Liverpool
|0
|0
|11. Man City
|0
|0
|12. M. United
|0
|0
|13. Newcastle
|0
|0
|14. Norwich City
|0
|0
|15. Sheffield United
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. Watford
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atlético Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Deportivo Alaves
|0
|0
|6. Eibar
|0
|0
|7. Espanyol
|0
|0
|8. Getafe
|0
|0
|9. Granada
|0
|0
|10. Leganés
|0
|0
|11. Levante
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0