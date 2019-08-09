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Ankara’ya dönen Osmanlıspor tempo yükseltti

Yeni sezon hazırlıklarını hummalı bir şekilde sürdüren Osmanlıspor, günü çift antrenmanla tamamladı.

Spor 09.08.2019, 09:25 09.08.2019, 10:10 Ramazan Durmuş
Ankara’ya dönen Osmanlıspor tempo yükseltti

Spor Toto 1. Lig’deki Başkent ekiplerinden Osmanlıspor, Bolu’da yaptığı kamp çalışmalarını tamamlayıp Ankara’ya dönerken 3 günlük izinin ardından tempo yükseltti.

GÜNDE ÇİFT ANTRENMAN

Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde günü çift antrenmanla tamamlayan başkent ekibi, güne gruplar halinde fitness salonunda yapılan kuvvet çalışmasıyla başladı.

Akşam antrenmanına ise ısınmaya yönelik oyunla başlayan mor-sarılı ekip, sprint çalışmasıyla antrenmanı devam ettirdi. Antrenmanın ikinci bölümünde gruplar halinde dayanıklılık koşusu yapan ve 5’e 5 dar alanda oyun oynayan Osmanlıspor’lu oyuncular antrenmanın son bölümünde ise taktik, şut ve gol organizasyonlarında bulundu.   

Başkent ekibi, sabah ve akşam yapacağı antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarını devam ettirecek.

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#futbol #Spor Toto 1. Lig #Osmanlıspor #Teknik direktör Mustafa Dalcı #yeni sezon #spor
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