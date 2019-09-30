Son Dakika
MGK Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
İTÜ’lü gencin katillerine istenen ceza belli oldu
Başkent’te halk otobüsü yolcu dolu durağa girdi: 3 ölü
Ankara'da halk otobüsü durağa girdi: 3 ölü
Öğrencilerin geçici eğitim göreceği yerler belli oldu
Baran, "Program Türkiye'yi yeni hedeflere taşıyacak"

Antalya'da kamp hayalleri gerçek oldu

Amatör küme takımlarından Silopi Haburspor'un futbolcularının Antalya'da kamp hayali, Serik Belediyesinin desteğiyle gerçeğe dönüştü.

Spor 30.09.2019, 15:28 30.09.2019, 15:44
Antalya'da kamp hayalleri gerçek oldu
banner63

ANTALYA (AA) - Şırnak Süper Amatör Küme'de mücadele eden Silopi Haburspor, Serik Belediyesi sayesinde ilk defa Antalya'da kamp yapma imkanı buldu.

Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan'ı 2 ay kadar önce telefonla arayan kulüp yöneticileri, maddi imkansızlıkları nedeniyle Silopi Haburspor Kulübü olarak bu zamana kadar Antalya bölgesinde kamp yapmadıklarını, bu konuda yardım istediklerini söyledi.

Talebi kabul eden Başkan Aputkan, kulübü belediyenin misafiri olarak Serik ilçesine davet etti.

Serik ilçesine gelen Silopi Haburspor, kamp için Serik Belediyesi bünyesinde bulunan Belek Beachpark'taki tesislere yerleşti.

Teknik direktör Servet Çek ve futbolcular, Aputkan'ı makamında ziyaret ederek teşekkür etti.

Silopi ile Serik arasında kardeşlik bağı kurduklarını dile getiren Aputkan, "Bu arkadaşlar bizim kardeşimiz, Serik olarak biz kardeşlik görevini yerine getiriyoruz. Bundan sonra Silopi ile Serik hem sporda hem de diğer konularda kardeştir. Bizler birbirimize yardımcı olacağız." dedi.

Silopi Haburspor Teknik Direktörü Servet Çek ise Şırnak bölgesinde Süper Amatör Küme'de mücadele ettiklerini söyledi.

Kulüp Başkanı ve aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni İrfan Kayhan ile kulübü kurduklarını anlatan Çek, "Çocuklarımızın en büyük hayali Antalya'da kamp yapmaktı. Bu hayalimizi Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan gerçekleştirdi. Sayın Başkanımıza ve belediye spor işleri müdürüne teşekkür ederiz." diye konuştu.

Serik Belediyesi ev sahipliğinde 12 gün kamp yapacak takım bu süre içerisinde ayrıca Serik Belediyespor ile hazırlık maçı oynayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#antalya #haburspor #kamp #Serik Belediyesi #silopi
Yorumlar (0)
27°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 30 Eylül 2019
İmsak 05:14
Güneş 06:37
Öğle 12:44
İkindi 16:02
Akşam 18:40
Yatsı 19:58
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 5 10
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 5 5
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Balıkesirspor 6 10
6. Keçiörengücü 6 10
7. Osmanlıspor 6 10
8. Adana Demirspor 5 9
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. West Ham 7 12
5. Tottenham 7 11
6. Chelsea 7 11
7. Bournemouth 7 11
8. Arsenal 6 11
9. Crystal Palace 7 11
10. Burnley 7 9
11. M. United 6 8
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@