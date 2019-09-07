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Antalya'da plaj voleybolu şenliği
- İki gün sürecek organizasyonda 5 ayrı yaş kategorisinde 200 sporcu mücadele ediyor
Spor 07.09.2019, 14:45 07.09.2019, 15:08
ANTALYA (AA) - CEV Avrupa Plaj Voleybolu Yaz Festivali'nin Türkiye ayağı Decathlon Plaj Voleybolu Şenliği, Antalya'da başladı.
Türkiye Voleybol Federasyonu ile Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Antalya Spor Salonu Plaj Voleybolu Tesisi'nde düzenlenen ve 2 gün sürecek organizasyona, 5 ayrı yaş kategorisinde 200 sporcu katılıyor.
Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj ve Kar Voleybolu Yönetmeni Oğuz Değirmenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şenliğin düzenlenme amacının olimpik bir branş olan plaj voleybolunun Türkiye'de yaygınlaştırılıp, sevdirilmesi olduğunu söyledi.
Değirmenci, bu tür etkinlikler aracılığıyla Türkiye'yi uluslararası alanda temsil edecek sporcular da yetiştireceklerini kaydetti.
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