Son Dakika
Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem
TCMB kredi kartı işlemlerindeki faiz oranlarını düşürdü
Kredi kartı faizleri düştü
Mısır Dışişleri Bakanı Amerikan Yahudi Komitesi heyetiyle görüştü
Muğla'da uyuşturucu operasyonu
İzmir’de 143 düzensiz göçmen yakalandı

Antalya, su sporlarına ev sahipliği yapacak

Antalya'da, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından serbest dalışta dünya rekortmenlerinin katılacağı Dünya Kupası ve Türkiye Şampiyonası'nın yanı sıra paletli yüzmede Federasyon Kupası yarışmaları düzenlenecek.

Spor 28.09.2019, 13:19 28.09.2019, 13:34
Antalya, su sporlarına ev sahipliği yapacak

ANKARA (AA) - Antalya'da, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından serbest dalışta dünya rekortmenlerinin katılacağı Dünya Kupası ve Türkiye Şampiyonası'nın yanı sıra paletli yüzmede Federasyon Kupası yarışmaları düzenlenecek.

TSSF'den yapılan açıklamaya göre 1-6 Ekim tarihlerinde 3. CMAS-TSSF Kaş Başka Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası, Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası ve Paletli Yüzme Açık Su Federasyon Kupası müsabakaları yapılacak.

Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) ile TSSF tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek CMAS-TSSF Kaş Başka Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası’na 5 ülkeden, 3’ü kadın 12 sporcu katılacak.

İnceboğaz Belediye Halk Plajı’nın açıklarında düzenlenecek organizasyonlarda Türkiye'nin yanı sıra Rusya, ABD, Polonya ve Brezilya'dan sporcular mücadele edecek.

Sporcular, sabit ağırlık (CW), paletsiz sabit ağırlık (CNF), çift paletli sabit ağırlık (CW-BF) ve ip destekli sabit ağırlık (FIM) kategorilerinde yarışacak.

- Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası

Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası'na 7'si kadın 25 sporcu katılacak.

Sporcular sabit ağırlık, paletsiz sabit ağırlık, çift paletli sabit ağırlık ve ip destekli sabit ağırlık kategorilerinde Türkiye şampiyonu olmak için mücadele edecek.

- Paletli Yüzme Açık Su Federasyon Kupası

Paletli Yüzme Açık Su Federasyon Kupası yarışmaları 5-6 Ekim’de gerçekleştirilecek.

Yarışmaya, 8 spor kulübünden 19 erkek ve 18 kadın sporcu katılacak.

Sporcular, Kaş Leymona Beach Club açıklarında, mono palet ve çift palette bin ve 4 bin metrede, 4x1000 metre karma bayrak yarışında mücadele edecek.

Yarışmalarda büyükler (18 yaş ve üstü), gençler A (16-17 yaş) ve gençler B (14-15 yaş) yaş gruplarında palet vurulacak.

TSSF Başkanı Şahin Özen, desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Antalya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’ne, Paletli Yüzme Açık Su Federasyon Kupası’na önemli katkıları için Leymona Beach Club’a ayrıca teşekkür ettiğini belirtti.

#antalya #Dünya Kupası #Federasyon Kupası #kaş #Paletli Yüzme #serbest dalış #TSSF #Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu #Türkiye Şampiyonası
Yorumlar (0)
21°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 28 Eylül 2019
İmsak 05:12
Güneş 06:35
Öğle 12:44
İkindi 16:04
Akşam 18:43
Yatsı 20:01
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Başakşehir 6 8
7. Galatasaray 5 8
8. Çaykur Rizespor 6 8
9. Malatyaspor 5 7
10. Trabzonspor 5 6
11. Konyaspor 5 6
12. Beşiktaş 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 14
2. Real Sociedad 6 13
3. Atletico Madrid 6 13
4. Athletic Bilbao 6 12
5. Villarreal 7 11
6. Granada 6 11
7. Barcelona 6 10
8. Sevilla 6 10
9. Real Betis 7 8
10. Getafe 6 7
11. Levante 6 7
12. Osasuna 6 7
13. Valencia 6 6
14. Real Valladolid 6 6
15. Celta de Vigo 6 6
16. Eibar 6 5
17. Deportivo Alaves 6 5
18. Espanyol 6 5
19. Mallorca 6 4
20. Leganés 6 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@