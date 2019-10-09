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Antalya'da tekerlekli sandalye tenis turnuvaları düzenlenecek
ANKARA (AA) - Türkiye, tekerlekli sandalye teniste iki uluslararası turnuvaya ev sahipliği yapacak. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) tarafından Antalya'da düzenlenecek Kemer Turkuaz Open 10-13 Ekim, Kemer Daima Open ise 15-18...
Spor 09.10.2019, 11:41
ANKARA (AA) - Türkiye, tekerlekli sandalye teniste iki uluslararası turnuvaya ev sahipliği yapacak.
Turnuvalarda 25 ülkeden 53 sporcu mücadele edecek. Türkiye'yi kadınlarda Büşra Ün, Ebru Bulgurcu, Nurşen Şen, Fatma Kıdıl, erkeklerde ise Emirhan Toper, Uğur Altınel, Fatih Karataş, Hüseyin Çelik, Oğuzhan Güneş ve Yunus Emre Arslan temsil edecek.
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