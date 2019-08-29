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Antalyaspor antrenmanında Köstendil sürprizi
- Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, ziyaret ettiği kırmızı-beyazlı futbolcularla antrenman yaptı
Spor 29.08.2019, 19:43
ANTALYA (AA) - Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, Antalyasporlu futbolcularla idman yaptı.
Kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor'la 31 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda yapacağı maç öncesi Antalya'daki son çalışmasını, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki Büyükşehir Belediye Stadı'nda gerçekleştirdi.
Köstendil, kırmızı-beyazlı futbolcularla antrenman yaptı, kaleye geçti.
Akdeniz temsilcisi, yarın sabah Konya’ya gidecek ve akşam saatlerinde burada yapacağı ter idmanından sonra maç saatini bekleyecek.
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