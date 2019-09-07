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Antalyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

- Kırmızı-beyazlı oyuncular taktik ağırlıklı antrenman yaptı

Spor 06.09.2019, 22:42 07.09.2019, 00:00
Antalyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

ANTALYA (AA) - Antalyaspor, milli maç nedeniyle verilen aranın ardından Süper Lig'in 4. haftasında kendi sahasında karşılaşacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, lige verilen milli arada çalışmalarını teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde sürdüren kırmızı-beyazlı ekibin taktik ağırlıklı antrenman yaptığı belirtildi.

19 yaş altı takımından genç oyuncuların da katıldığı antrenmanda, oyun intibak ve maç taktik çalışmaları gerçekleştirildiği kaydedildi.

Antalyaspor, yarın Alanyaspor ile hazırlık maçı yapacak.


 

#Antalyaspor #antrenman #süper lig
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