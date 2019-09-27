Antalyaspor iç saha şanssızlığını Yeni Malatyaspor ile kırmak istiyor
2019-2020 sezonunda 5 maçta 5 puan toplayıp 14’üncü sırada yer alan Antalyaspor, iç sahada meç kazanamama şanssızlığını Yeni Malatyaspor karşısında yenmek istiyor.
2019-2020 sezonunda 5 maçta 5 puan toplayıp 14’üncü sırada yer alan Antalyaspor, iç sahada meç kazanamama şanssızlığını Yeni Malatyaspor karşısında yenmek istiyor.
Süper Lig’in 6. haftasında Antalyaspor, Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. İlk 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile 5 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, henüz taraftarına iç sahada galibiyet sevinci yaşatamadı.
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, bu hafta ilk 11’de değişiklik yapacağının sinyallerini hafta içindeki basın toplantısında ve antrenmanlarda verdi. Kaleyi ve savunmayı değiştirmeyi düşünmeyen Korkmaz, defansın sağında Nazım, solunda Celustka, stoperde ise Bahadır ve Diego ikilisinden vazgeçmeyecek. Orta sahanın yükü yine Charles ve Ufuk’ta olacak. Hücum bölgesinin sağında Mukairu yerine Amilton’u ilk 11’de düşünen Korkmaz, sol kanatta Aatif Chahechouhe’ye forvetin arkasında ise Hakan Özmert ya da Gelson Dala’ya şans tanıyacak. Takımın gol silahı ise Gustavo Blanco olacak.
Antalyaspor bu haftaki maçla birlikte evinde rakibine karşı kurduğu üstünlüğü de sürdürmek için sahaya çıkacak. İki takım arasında bugüne kadar 2’si Antalya’da, 2’si Malatya’da 4 maç oynanırken, Malatya’da kazanamayan Antalyaspor, evindeki iki maçta da rakibine mağlup etti. Antalyaspor evinde oynadığı maçları 3-1 ve 3-0’lık skorlarla kazanmıştı.
(İHA)
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
|İmsak
|05:11
|Güneş
|06:34
|Öğle
|12:45
|İkindi
|16:06
|Akşam
|18:45
|Yatsı
|20:03
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Çaykur Rizespor
|5
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Malatyaspor
|5
|7
|9. Trabzonspor
|5
|6
|10. Konyaspor
|5
|6
|11. Beşiktaş
|5
|5
|12. Başakşehir
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|14
|2. Real Sociedad
|6
|13
|3. Atletico Madrid
|6
|13
|4. Athletic Bilbao
|6
|12
|5. Granada
|6
|11
|6. Barcelona
|6
|10
|7. Sevilla
|6
|10
|8. Villarreal
|6
|8
|9. Real Betis
|6
|8
|10. Getafe
|6
|7
|11. Levante
|6
|7
|12. Osasuna
|6
|7
|13. Valencia
|6
|6
|14. Real Valladolid
|6
|6
|15. Celta de Vigo
|6
|6
|16. Eibar
|6
|5
|17. Deportivo Alaves
|6
|5
|18. Espanyol
|6
|5
|19. Mallorca
|6
|4
|20. Leganés
|6
|2