Antalyaspor iç saha şanssızlığını Yeni Malatyaspor ile kırmak istiyor

2019-2020 sezonunda 5 maçta 5 puan toplayıp 14’üncü sırada yer alan Antalyaspor, iç sahada meç kazanamama şanssızlığını Yeni Malatyaspor karşısında yenmek istiyor.

Süper Lig’in 6. haftasında Antalyaspor, Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. İlk 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile 5 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, henüz taraftarına iç sahada galibiyet sevinci yaşatamadı.

Antalyaspor, bu amaç doğrultusunda hazırlıklarını sürdürürken takımda sakat oyuncuların iyileşmiş olması da teknik heyetin yüzünü güldürdü. Operasyon geçiren ve 4-6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan Harun Kavaklıdere dışında sakat futbolcu kalmadı. İki haftadır takımdan ayrı kalan Doğukan Sinik takım antrenmanlarına katıldı. Ancak genç futbolcuyu riske etmek istemeyen Teknik Direktör Bülent Korkmaz bu oyuncuyu kadroya almayacağını açıkladı. Korkmaz, ayrıca tam hazır olarak görmediği Yekta’yı da ancak milli maç sonrası için düşünüyor. Antalyaspor’da ligin ilk 5 haftası sonunda cezalı oyuncu bulunmadığı gibi, ceza sınırında da oyuncu yok.

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, bu hafta ilk 11’de değişiklik yapacağının sinyallerini hafta içindeki basın toplantısında ve antrenmanlarda verdi. Kaleyi ve savunmayı değiştirmeyi düşünmeyen Korkmaz, defansın sağında Nazım, solunda Celustka, stoperde ise Bahadır ve Diego ikilisinden vazgeçmeyecek. Orta sahanın yükü yine Charles ve Ufuk’ta olacak. Hücum bölgesinin sağında Mukairu yerine Amilton’u ilk 11’de düşünen Korkmaz, sol kanatta Aatif Chahechouhe’ye forvetin arkasında ise Hakan Özmert ya da Gelson Dala’ya şans tanıyacak. Takımın gol silahı ise Gustavo Blanco olacak.

Antalyaspor bu haftaki maçla birlikte evinde rakibine karşı kurduğu üstünlüğü de sürdürmek için sahaya çıkacak. İki takım arasında bugüne kadar 2’si Antalya’da, 2’si Malatya’da 4 maç oynanırken, Malatya’da kazanamayan Antalyaspor, evindeki iki maçta da rakibine mağlup etti. Antalyaspor evinde oynadığı maçları 3-1 ve 3-0’lık skorlarla kazanmıştı.

(İHA)