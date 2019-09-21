Son Dakika
Kar Karadeniz’de yüzünü gösterdi
Kayseri’de kazanan yok: 1-1
Başsavcılıktan “Demirtaş ve Yüksekdağ“ açıklaması
“3. Ağrı Bal Festivali“ başladı
Eşini öldüren zanlı 5 yıl sonra yakalandı
Erdoğan, "Sınır boylarında hazırlıklarımız tamam"
Sınavdaki başarıda uyku çok önemli!
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Anlamın Parçası Olarak İnsanı" anlattı
Ersoy, "Hedefimiz 52 milyon turist"
Buse Naz'ın yeni hedefi Dünya Şampiyonluğu

Antalyaspor Kulübü Derneği Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı

Antalyaspor Kulübü Derneği Olağanüstü Genel Kurulu’nda voleybol şubesi ve iki önerge kabul edildi.

Spor 21.09.2019, 15:07
Antalyaspor Kulübü Derneği Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı
banner63

Antalyaspor Kulübü Derneği Olağanüstü Genel Kurulu’nda voleybol şubesi ve iki önerge kabul edildi.

Antalyaspor Kulübü Derneği Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri Suphi Türel Kongre Salonu’nda gerçekleştirilen genel kurula, divan heyetinin oluşturulması ile başlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verildi.

Maddelerin görüşülmesine başlanırken, Ankara Keçiören Bağlum Spor Kulübü Voleybol Şubesi’nin Antalyaspor Kulübü Derneği’ne devri için müzakerede bulunuldu. Genel kurul üyelerinin onayına sunulan gündem maddesi, oy birliği ile kabul edilerek, voleybol takımının Kadınlar 1. Ligi’ne yükselmesine olanak tanıyan genel kurul kararı alınmış oldu.

İKİ ÖNERGE KABUL EDİLDİ

Bir sonraki maddede Antalyaspor Kulübü Derneği giriş ve üyelik aidatının artırılması konusu görüşüldü. Bu konuda iki önerge sunuldu. Birinci önerge, tüzük gereği dernek üyeliğine giriş ve yıllık aidatının 2020 yılından itibaren 3 yıl boyunca her yıl yüzde 20 artırılmasını içerdi. İkinci önerge ise geçmiştekiler de dahil olmak üzere, herhangi bir branşta milli takımlarda görev almış, takımsal veya bireysel olarak en az Türkiye şampiyonluğu kazanmış, 5 yıl sürekli olarak ya da 10 yıl aralıklarla Antalyaspor forması giymiş olan sporcular ve teknik heyette yer alanların üyelik sayısal sınırlamasına dahil edilmeden, giriş ve yıllık aidat ödenmesi aranmaksızın üyeliğe kabul edilmesini içerdi. İki önerge ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Önergeler oy çokluğu ile kabul edildi. Oylamanın ardından dilek ve temenniler maddesine geçildi. Yapılan konuşmaların ardından Antalyaspor Kulübü Derneği Olağanüstü Genel Kurulu tamamlandı.

(İHA)
Yorumlar (0)
13°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 21 Eylül 2019
İmsak 05:05
Güneş 06:29
Öğle 12:47
İkindi 16:12
Akşam 18:55
Yatsı 20:13
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Denizlispor 5 8
3. Çaykur Rizespor 4 8
4. Fenerbahçe 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 5 6
10. Sivasspor 4 5
11. Ankaragücü 4 5
12. Göztepe 5 5
13. Antalyaspor 5 5
14. Beşiktaş 4 4
15. Kasımpaşa 5 4
16. Başakşehir 4 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Bursaspor 4 9
3. Keçiörengücü 5 9
4. Hatayspor 4 8
5. Fatih Karagümrük 4 8
6. Altay 5 8
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Balıkesirspor 5 7
9. Erzurum BB 5 7
10. Osmanlıspor 5 7
11. Adana Demirspor 4 6
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Bournemouth 6 10
5. Tottenham 6 8
6. M. United 5 8
7. Burnley 6 8
8. Sheffield United 6 8
9. Chelsea 5 8
10. Arsenal 5 8
11. West Ham 5 8
12. Southampton 6 7
13. Crystal Palace 5 7
14. Everton 6 7
15. Norwich City 6 6
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Villarreal 5 8
4. Real Madrid 4 8
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Barcelona 4 7
7. Granada 4 7
8. Levante 5 7
9. Real Sociedad 4 7
10. Osasuna 5 7
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Betis 5 5
13. Real Valladolid 5 5
14. Valencia 4 4
15. Mallorca 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 5 2
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@