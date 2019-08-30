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Antalyaspor Kulübü Derneğinden olağanüstü genel kurul kararı
- Keçiören Belediyesi Bağlumspor Kulübünün Voleybol Kadınlar 1. Ligi'ndeki takımının yarışma haklarının devralınması görüşülecek
Spor 30.08.2019, 15:22 30.08.2019, 19:37
ANTALYA (AA) - Antalyaspor Kulübü Derneği, voleybol takımının 1. Lig'de yer alabilmesi amacıyla olağanüstü genel kurul kararı aldığını duyurdu.
Genel kurulda, "Keçiören Belediyesi Bağlumspor Kulübünün Voleybol Kadınlar 1. Ligi'ndeki takımının yarışma haklarının aktifi ve pasifi ile Antalyaspor Kulübü Derneği tarafından devralınması ve ekim ayına kadar gerekli evrakların Voleybol Federasyonuna ulaştırılmasının sağlanması" konuları da müzakere edilecek.
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