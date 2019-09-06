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Antalyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları
- Kırmızı-beyazlı oyuncular taktik ağırlıklı antrenman yaptı
Spor 06.09.2019, 22:42
ANTALYA (AA) - Antalyaspor, milli maç nedeniyle verilen aranın ardından Süper Lig'in 4. haftasında kendi sahasında karşılaşacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamada, lige verilen milli arada çalışmalarını teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde sürdüren kırmızı-beyazlı ekibin taktik ağırlıklı antrenman yaptığı belirtildi.
Antalyaspor, yarın Alanyaspor ile hazırlık maçı yapacak.
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